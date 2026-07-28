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特首與議員對談交流會今早舉行 李家超、李慧琼到場 司長等主要官員均有出席

政情
更新時間：10:34 2026-07-28 HKT
發佈時間：10:34 2026-07-28 HKT

新一屆立法會上任半年，行政長官李家超早前與立法會主席李慧琼溝通並達成共識，於今日（28日）在立法會舉辦首次「行政長官與立法會議員對談交流會」。李家超於上午10時在立法會主席李慧琼陪同下到場。據了解，交流會歷時約一個半小時。現場所見，政務司司長陳國基、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸，以及特首辦主任葉文娟等主要官員均出席參與。

行政署早前信函提到，李家超將先分享對「愛國者治港」的實踐體會，隨後開放對談，對談議題不設限制，議題涵蓋國家、香港及國際事務，以至工作心得與經驗分享，旨在鞏固改革伙伴關係，發揮互相制衡與配合的作用。

政府消息人士早前表示，對談會冀讓大家在從容環境下，以閉門形式展開「有溫度、有深度」的直接對談。閉門場地不設鏡頭、議題不設任何限制，議員毋須顧慮直播形象、用詞尺度，放下束縛暢所欲言，大膽表達意見。

記者：葉芷均

攝影：盧江球

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