Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境

政情
更新時間：09:52 2026-07-28 HKT
發佈時間：09:52 2026-07-28 HKT

胡志偉留英風波有新進展。上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國倫敦希斯路機場被扣留，其後獲准入境英國。美聯社周日報道指，他獲准「入境保釋」（Immigration Bail）形式留英7天，或於周三被遞解出境。最新消息指，胡志偉獲准逗留英國6個月。

協助胡志偉的資深大律師夏博義向《路透社》表示，胡志偉獲准以訪客身份留英6個月。胡志偉及後亦拍片向媒體證實，於7月27日下午收到英國內政部通知，准予入境逗留，指渴望與家人相聚、平靜生活。英國內政部拒絕評論個案。

胡志偉早前刑滿出獄：

63歲的胡志偉從政近30年，曾住區議員、立法會議員，以及已解散的前民主黨主席，其於「35+顛覆案」中，被判囚4年5個月，今年6月30日刑滿出獄，獲釋後不足一個月就離港。

相關新聞：

胡志偉抵英獲准「入境保釋」逗留7日 本周三或被遞解出境 否認尋求政治庇護

英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收或遣返香港 據悉其後已入境

 

 

 

最Hit
中年好聲音4｜吳亦偉不滿強敵高分黑面？ 網民Cap圖批性格小家 被鍾鎮濤讚好聽過張學友惹嘩然
影視圈
14小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
22小時前
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
00:29
颱風「紅霞」︱惠州海灘湧現無數金鯧魚 民眾執逾50公斤派街坊︱有片
即時中國
13小時前
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
「飯局妹」Charlene曾收十幾萬摸胸費 爆TVB小花赴富豪飯局 開口索50萬名牌袋零服務
影視圈
13小時前
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
8號波半日僅$200生意 老闆狂轟員工：「你有冇覺得唔好意思？」打工仔1招霸氣反擊｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
公屋客冷氣買錯匹數嫌唔夠凍！ 求換貨遭拒 堅稱「香港有7天無條件退貨」 結局大反轉...
生活百科
14小時前
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞 網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
中年好聲音4｜周志康回應淘汰傳聞  網民精心剖析已成節目大贏家：有力攞飛躍獎項
影視圈
12小時前
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
巴士站旁曝光「忘年主僕戀」？ 伯伯死扯完約外傭遭兒子怒斬情絲 苦鴛鴦隔玻璃眉目傳情｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
方嘉柏（右）第五度登上冠軍練馬師寶座。
甜甜小記│方嘉柏續申請雷神任帥
名家專欄
16小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前