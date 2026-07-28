胡志偉獲准留英6個月 稱希望與家人相聚、平靜生活 暫時毋須被遞解出境

胡志偉留英風波有新進展。上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國倫敦希斯路機場被扣留，其後獲准入境英國。美聯社周日報道指，他獲准「入境保釋」（Immigration Bail）形式留英7天，或於周三被遞解出境。最新消息指，胡志偉獲准逗留英國6個月。

協助胡志偉的資深大律師夏博義向《路透社》表示，胡志偉獲准以訪客身份留英6個月。胡志偉及後亦拍片向媒體證實，於7月27日下午收到英國內政部通知，准予入境逗留，指渴望與家人相聚、平靜生活。英國內政部拒絕評論個案。

胡志偉早前刑滿出獄：

63歲的胡志偉從政近30年，曾住區議員、立法會議員，以及已解散的前民主黨主席，其於「35+顛覆案」中，被判囚4年5個月，今年6月30日刑滿出獄，獲釋後不足一個月就離港。

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