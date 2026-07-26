城中學舍︱發展局接40申請涉9100宿位 4宿舍今年9月落成

發展局項目促進辦事處積極促進「城中學舍計劃」，為增加學生宿位供應拆牆鬆綁，計劃自去年7月推出至上月，已接獲40宗申請，預計提供9,100個宿位，其中4個宿舍將於今年9月前落成。局方指，項目辦自成立以來一直積極促進及協調各大發展項目，至今年5月，已有114個項目辦監察的項目取得相關申請批准。

接40宗城中學舍申請 4個宿舍9月前落成

為推廣「留學香港」品牌，發展局及教育局於去年7月推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場以自資及私營方式把現有商廈改裝為學生宿舍，從而增加學生宿位供應，鑑於市場反應熱烈，計劃已擴展至涵蓋新建的學生宿舍。發展局今日（26日）發表網誌，項目辦屋宇測量師黃婉雯指出，截至今年6月底，教育局已接獲40宗城中學舍計劃的正式申請，預計可提供多達9,100個宿位，當中38宗已獲確認符合計劃資格。多宗個案正按放寬發展管制措施提交所需申請，包括作出規劃申請、申請修訂土地契約或豁免書，以及遞交建築圖則。項目辦表示會持續監察審批進度，並按需要作出跨部門協調，促進項目盡快獲批並付諸落實。現時，其中4個學生宿舍可於今年9月前落成。

114個項目辦監察項目獲批

除了「城中學舍計劃」，網誌亦提到項目辦自成立以來，一直積極促進及協調各大發展項目，為行政流程拆牆鬆綁，加速大型項目審批。項目辦總監周文康介紹，項目辦主要聚焦三大工作範疇，包括加快大型項目審批程序、推動學生宿舍發展，以及支援受政府項目影響而需覓地重置的棕地作業經營者。

在加快大型項目審批程序方面，項目辦城市規劃師郭敏行表示，項目辦現時聚焦監察及跟進北部都會區以外的大型項目，包括500個單位或以上的住宅項目、樓面面積達10萬平方米或以上的商業發展項目、產業發展項目，以及其他具策略意義或獲政策支持而需快速審批的發展項目，確保審批流程暢順，加快項目落成。至於北部都會區內的大型私人發展項目則由特設的北都專案監督辦公室監察和督導。他表示，自項目辦成立至今年5月，已有114個由項目辦監察的項目取得相關的規劃、契約修訂或換地，以及建築圖則或上蓋工程開展同意書的申請批准。

處理約430宗棕地規劃及地政查詢

為配合推進北部都會區發展，政府需收回包括現有棕地以作發展。項目辦土地測量師吳螢廸表示，政府現時以「金錢補償與協調服務並行」的政策方針支援受政府發展項目影響的棕地作業者。就此，項目辦在2023年4月成立跨專業專隊，為覓得私人土地重置業務的棕地作業者提供一站式規劃及地政事宜諮詢及個案管理服務。專隊亦會協調不同部門，協助已覓地重置業務的棕地作業者取得所需的規劃許可和申請所需地契豁免書。

周文康表示，截至今年4月，項目辦已處理約430宗與棕地作業相關的規劃及地政事宜查詢。同時，項目辦協助了約130個業務經營者，包括建造業、物流、汽車維修、製木廠等範疇，就重置業務取得規劃許可，涉及約102公頃的重置用地。另外，項目辦亦協助了75個經營者就重置業務申請地契豁免書，全部個案均獲批准。項目辦會密切留意情況，加緊處理及支援受影響棕地作業者。