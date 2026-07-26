施政報告2026︱陳茂波冀市民市民積極參與 共建更高效美麗家園

政府正在制定香港特區首個五年規劃，同時行政長官新一份《施政報告》亦正進行公眾諮詢。財政司司長陳茂波表示，過去幾十年，政府持續投入資源，加速基建、推動香港朝更宜居宜業的方向發展。這亦是正在進行公眾諮詢的香港五年規劃和行政長官《施政報告》的重要議題，期待市民積極參與，匯聚更大的能量，一起共建更智能、高效、便捷和綠色的美麗家園。

北都是未來經濟發展新引擎

陳茂波在網誌表示，上周一場以「宜居城市」為主題的諮詢會，有超過80位來自規劃、環境、社福、智庫、以及專業團體和組織的代表到來，從不同角度合力為香港宜居城市的進一步發展出謀獻策；市民並對北部都會區的發展都充滿期待，認為北都優美的自然生態、良好的空間規劃佈局、便捷的交通配套，優質的大專教育、將與導入的科企、人才和產業有機結合，讓其可以發展成為一個宜居宜業宜學宜遊的都會區、也是香港未來經濟發展的一個新引擎。

上周，陳茂波主持了一場以「宜居城市」為主題的《香港首個五年規劃》及《2026年施政報告》聯合諮詢會。陳茂波網誌

陳茂波指，目前北都內的四個新發展區已經動工，超過520公頃土地已收回，約120公頃完成平整。未來五年，北都將提供超過7萬個房屋單位、100萬平方米經濟樓面面積；如果以未來十年來看，北都將有約24萬個房屋單位及逾1 000萬平方米的經濟樓面面積落成。北都內各個社區以「15分鐘生活圈」理念來規劃，以合理配置各類社區設施，市民步行或踩單車不超過15分鐘，便可解決大部分日常生活所需。也希望藉着發展北都的契機，逐步提升市民居住和生活的空間。

他續稱，「基建帶動、產業導入」，是北都發展的核心，也為日後區內的市民提供更便捷的通行，以及更多的就業機會。產業方面，北都會推動創科和多元產業發展，預計創造約50萬個新工作職位。

年內「智方便」用戶提供「AI助手」

陳茂波表示，北都的另一特點是擁有自然環境優美的郊野和海灣。面積達530公頃的紅花嶺郊野公園前年成立，成為香港第25個郊野公園；政府亦正推展面積超過300公頃的三寶樹濕地保育公園，第一期工程最快今年底展開，爭取2031年完成。

他指，一個城市要宜居宜業宜遊，離不開高效便捷的城市管理，這也關係到市民日常生活的直接感受。陳茂波透露，今年內，會為「智方便」用戶提供「AI助手」，解答用戶查詢及提供更個人化服務，進一步提升用戶體驗。至於數碼企業身份正在開發中，預計今年內推出，其後逐步擴展服務。