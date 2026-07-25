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來片．一分鐘話你知｜新加坡急了！高薪人才逆襲湧港 對沖基金、家辦點解揀香港？

政情
更新時間：14:58 2026-07-25 HKT
發佈時間：14:58 2026-07-25 HKT

疫情後，常有人指，香港的高薪金融人才，已全部流失至新加坡，但不少人才其實已經回流，如今甚至連新加坡也開始擔心，會有更多人才被香港反過來吸引過去。《金融時報》報道，新加坡金融管理局，正與投資業界商討減稅。

當地投資專業人士警告，香港計劃推行全面的稅制改革，可能吸引高薪的投資組合經理轉戰香港。甚至有新加坡基金公司，考慮在香港設立辦公室。

香港這次的改革，將會擴闊基金定義及合資格投資範圍，放寬基金與家族辦公室的免稅條件，也會優化「附帶權益」稅務安排，讓私募基金、對沖基金及投資經理，更容易按投資表現，獲得稅務優惠。

截至去年年底，香港擁有超過3380間單一家族辦公室，資產及財富管理規模約為35萬億港元。香港去年亦重登全球IPO集資第一位，帶動銀行、基金及專業服務機構重新請人。

早前有報道已經指出，部分疫情期間搬往新加坡的金融專才返還香港。人力資源公司Links International亦觀察到，越來越多銀行高層，由新加坡同英國回流。原因在於香港的金融活動回暖，熟悉中國市場的人才更受歡迎，加上新加坡聘請資深人才的成本高得好交關。

人才是「用腳投票」的，這次連新加坡也要研究出招應對，正正說明香港作為國際金融中心的競爭力，不但止返緊嚟，更讓競爭對手感受到切實的壓力。

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