田北辰：路政署引入新鋪路技術 石屎瀝青優點兼備 夜間施工可望告別「坐過山車」

實政圓桌召集人田北辰表示，香港路面工程長期面對的困局，有望藉新技術突破。他指出，龍翔道、堅拿道天橋等主要幹道，因車多路窄及重型車輛頻繁使用，路面長年凹凸不平，駕駛者苦不堪言，更經常戲謔為「坐過山車」。

路政署引進新技術 兼具石屎耐用度與瀝青平滑行車感

田北辰分析，過往問題癥結在於兩種傳統鋪路材料各有致命缺陷。第一，石屎路面雖然極為耐用，但行車時異常顛簸嘈吵，且維修時需以機器鑿開，產生的巨大噪音令工程無法取得夜間施工許可，導致政府往往卻步，最終日間亦需長期封線維修，工期動輒長達一年。第二，瀝青路面鋪設成本低、行車感覺舒適，惟極不耐用，使用不久便需重鋪，造成市民常見的「鋪完又鋪」循環。

田北辰提到，路政署最近引進一項內地已應用數年的新技術，其最大突破在於可直接在舊石屎路面上鋪設新物料，無須鑿走原有石屎。該技術帶來三大好處：一是兩全其美，兼具石屎的耐用度與瀝青的平滑行車感；二是施工速度極快，以一條約2,700米長的三線路段計算，工期由以往一年縮短至約兩個月（60日）；三是極度不擾民，因無須鑿石屎，工程可於夜間進行，每晚封一線鋪設100米，日間全線恢復通車，完全不影響日間交通。

田北辰透露，他早年任內已聽聞此技術，並一直倡議政府引入。他指今屆路政署署長作風穩健，在內地測試後，更在香港一些表面無恙的路段暗中試行，確認技術完全可行才正式公布。他對此表示拭目以待，期望技術能切實加快工程進度，讓香港市民真正告別「坐過山車」的顛簸體驗。