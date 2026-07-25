立法會訪京︱總結行程收穫滿滿 李慧琼：個別議員缺席不影響考察的歷史意義

第八屆立法會議員完成國家事務研修考察今日（25日）由北京回港，抵港後於機場會見傳媒。立法會主席李慧琼形容「收穫滿滿」，並以「啟發於心，回饋於行」總結今次行程，並透露全體議員昨日(24日)下午獲中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍接見，獲勉勵要協助特區政府解決社會「老大難問題」。至於今次未能全體議員訪京，她表示個別議員缺席不會影響考察的歷史意義，又笑言「88」也是一個幸運數字。

議員踴躍反映本港各方情況

李慧琼表示，昨日與夏寶龍會面的座談會上，議員踴躍反映本港創科、人口、教育及北都發展等情況，而夏寶龍肯定第八屆立法會工作，強調中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針不會變；並鼓勵議員在新時代下發揮角色，促進良政善治，解決市民「急難愁盼」的需求。

李慧琼感謝中央部委及國家行政學院安排，透露專家講者的授課具備高質量及高份量，且擁有豐富實戰經驗。她表示，考察內容涵蓋民生、創科等不同領域，讓議員「用心、用腳」去體會國家「中國式現代化」的發展，讓他們能立足大局、胸懷國家、放眼世界，同時兼顧社區老百姓的細節需求。

對於今次獲安排於人民大會堂與夏寶龍會面，而非港澳辦大樓，李慧琼表示，有關地點是由港澳辦作出的安排，而人民大會堂是國家最高權力機關，中央選擇在此接見立法會首次研修考察團，充分顯示出中央對立法會的高度重視。她續指，行程中亦有一堂課專門講解立法工作，相信有關安排亦是期望議員能藉此了解全國人大的工作。她透露，部分議員是首次進入人民大會堂，大家都對此感到十分高興。

個別議員缺席不會影響考察的歷史意義

問及選委界議員文頴怡因何理由缺席，以及對於無法完整90名議員訪京研修會否失望。李慧琼回應指，文頴怡是因個人理由請假，她不便透露具體原因，但她相信及接納其請假申請。她強調，個別議員缺席不會影響考察的歷史意義，又笑言「88」也是一個幸運數字。她相信在考察研修後，包括文頴怡在內的所有議員，都會共同探討如何將學到的理論及考察體會，轉化為立法會未來的實質工作。

對於今次考察「閉環式管理」，李慧琼解釋，國家行政學院是國家高級幹部的學習單位，過往舉辦的學習班或研修考察，都規定學員不能對外發放行程。她指出，今次立法會到學院研修，配合並遵守相關規矩是「合情合理」，直言「每個地方都有規矩，我哋守規矩係好應該嘅，避免特殊化」。不過，她亦感謝學院體諒香港社會及傳媒對考察團的關注，讓立法會秘書處盡力在符合學院要求與公眾知情權之間取得平衡，每日透過不同社交平台交代進度，部分議員亦有作適度分享，期望大眾能夠理解。



立會將展現新風氣加強調研

她又透露，行政長官李家超將於下周二（28日）出席立法會交流會，屆時會分享學習體會。未來立會將展現新風氣，加強調研，擔當政府改革的忠實夥伴，秉持「人民至上」理念，讓施政真正惠及市民。

記者：陳耀霆

攝影：劉駿軒



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