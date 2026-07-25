宏福苑｜合安已梳理逾80萬份文件 麥美娟：正處理維修基金退款及合約

接手大埔宏福苑業主立案法團的合安管理有限公司，早前召開特別業主大會。民政及青年事務局局長麥美娟今早（25日）在一電台節目中表示，合安由前管理公司接收超過80多萬份文件，正梳理每個單位過去數十年的供款情況，亦正處理維修基金退款和屋苑合約等事宜。她又指，合安已聘請專業保險顧問，其中大維修火險的20億元最高賠償額，政府收購業權時會同時承擔不確定性，包括是否可獲賠償和最終賠償金額，其他保險的業主索償權將不受影響。

被問及合安召開業主大會時，有市民投訴未能入場或與同行家人分開，合安會否更新相關安排。麥美娟強調合安作為政府根據《建築物管理條例》委任管理人及專業管理公司，在召開業主大會時會按相關條例的要求進行業主大會。她指出，大會場地安排完全是出於方便業主考慮，自宏福苑發生大火後，業主目前暫住於不同地區的過渡屋，包括香港仔、元朗以及啟德等。因此在不同區域設立場館，是為了方便散居各區的業主參與大會。她相信，合安在籌備下次會議時，會考慮法例要求及如何方便業主。

麥美娟澄清部分問題超合安法定權責

對於有業主不滿部分問題未獲合安全面解答，麥美娟指業主在大會上提出的部分疑問，實際上已超越管理人的法定權責，而且合安已承諾會將相關疑問及意見轉達至有關部門。事實上，合安作為專業管理公司，在過去數月已處理大量交接工作，包括梳理前管理公司交接的80多萬份文件，釐清各單位的供款及欠款狀況。她續指，目前大維修基金的退款進展順利，已有超過九成業主完成登記，退款支票亦已陸續發放，合安將繼續全力協助業主。

將第二次修訂《建築物管理條例》

麥美娟強調，業主的大廈管理意識十分重要，政府期望能為業主提供專業知識及服務協助。她指出，現時正在處理過去十多年未有妥善完成的工作，包括2024年進行第一次修訂《建築物管理條例》，並將會進行第二次修訂，希望《建築物管理條例》與時俱進，條例會為業主在管理上的空白地方提供清晰規則。她期望業主能善用政府提供的平台，做好大廈管理工作。

截至六月底「聯廈聯管」 已接觸43棟舊樓

另外，「聯廈聯管」試驗計劃已擴展至全港所有有需要地區。麥美娟指出，截至6月底，非政府組織已成功接觸43幢目標大廈，當中兩幢大廈已簽署意向書，三棟則已聘用物業管理公司負責相關工作。參與試驗計劃的大廈，每戶每月平均管理費介乎50至200元，費用已涵蓋保安、清潔及召開會議等基本管理項目，如需額外服務則須另外增加費用。 她希望以合理和低廉的費用為居民提供專業管理服務。

至於民政事務總署要求所有酒店及賓館，須為賓客提供合適的防煙頭套。麥美娟表示在簽發牌照時，由牌照處訂立不同的消防安全要求，目標為保障旅客安全。有關新規已設立過渡期，供酒店及賓館業界作出過渡安排。鑑於業界對落實要求持不同意見，麥美娟強調，特區政府、社會大眾與酒店賓館業界的出發點一致，均致力提高消防安全。當局稍後將與賓館業界召開詳細會議，商討具體的落實安排，期望在保障旅客安全的同時，亦能兼顧業界的經營情況。