林定國率代表團赴京出席聯席會議 提12項建議深化一帶一路合作

「一帶一路」建設聯席會議第九次聯席會議今日（24日）於北京舉行，「一帶一路」發展小組組長林定國率領特區政府代表團出席，與國家發改委副主任周海兵等中央部委代表深入交流，回顧過去一年的工作成果，並就國際調解、法律人才培訓及綠色發展等範疇，向中央提請12項務實合作建議，以積極融入國家發展大局。

林定國表示，今年是「十五五」開局之年，特區政府已在首份《香港五年規劃》諮詢文件中貫徹支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」的方向。雙方在會議上回顧了過去一年特區政府在開拓經貿網絡、加強航空港口互聯互通、推動綠色金融及綠色發展合作，以及推廣文化藝術旅遊交流等方面的進展。特區政府亦向中央部委提請12項工作建議，涵蓋國際調解、法律培訓、內地企業經港出海、建築產業、稅務、離岸人民幣業務、風險管理、綠色人才培訓、氫能發展及旅遊等範疇。

律政司司長林定國以特區政府「融入國家發展大局督導組」下「一帶一路」發展小組組長的身份，率領特區政府同事和其他代表，到北京出席「一帶一路」建設聯席會議第九次聯席會議。林定國fb

林定國亦特別感謝中央大力支持國際調解院總部落戶香港，強化香港作為國際調解之都的角色。展望將來，特區政府將持續開拓「一帶一路」新商機，深化務實合作，鞏固「一國兩制」下獨特優勢，積極融入國家發展大局。