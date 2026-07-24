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高官任命｜黃嘉華8.10出任民航處處長 接替廖志勇

政情
更新時間：16:42 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:42 2026-07-24 HKT

政府今日（24日）宣布高層官員任命，現任民航處副處長黃嘉華將於2026年8月10日正式出任民航處處長。她將接替於同日展開退休前休假的現任處長廖志勇，並成為香港回歸以來首位出掌民航處的女處長。

黃嘉華成首位民航處女處長

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，黃嘉華具備豐富的民航專業知識和經驗，深信她上任後定能帶領民航處妥善應對未來的各項挑戰。

根據政府簡歷，黃嘉華於1997年6月加入民航處任職助理民航事務主任，其後在部門拾級而上，於2014年6月晉升為總民航事務主任，2020年8月晉升為民航處助理處長，並於2024年7月起出任民航處副處長至今。

廖志勇退休 楊何讚推動三跑及國產客機發展

對於即將退休的廖志勇，楊何蓓茵表示，廖志勇在政府服務36年間，一直致力鞏固及提升香港作為國際航空樞紐的地位，任期間領導民航處在推動本地航空業疫後復常、支持國產飛機發展，以及落實三跑道系統建設等多方面均貢獻良多，並衷心祝願這名機長退休生活愉快。

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