立法會訪京︱夏寶龍與全體議員座談交流 肯定立法會工作 勉持續認真履職

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今午（24日）在人民大會堂香港廳，與香港特區立法會議員國家事務研修班全體學員座談交流。據了解，座談歷時約4小時，多名議員輪流發言表達意見，官員以聽為主。之後夏寶龍與議員在大會堂共晉晚餐。

議員在座談會上踴躍發言，分享了研修學習體會，並就議員履職和對香港最新經濟發展和社會狀況，以及創新科技等不同範疇發表意見。夏寶龍則肯定立法會工作，鼓勵議員要加強學習、加強團結，持續認真履職。他強調中央堅持全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針不會變。在新形勢下，立法會要更好發揮作用，支持行政長官和特區政府依法施政，提升特區治理效能，為香港發展注入新動能，為市民解決急難愁盼問題。

李慧琼：議員須樹立大局觀

立法會主席李慧琼在座談交流時指出，是次研修，每位議員都收穫豐富，透過系統學習更加深入認識國家發展理念與治理體系。她又指，議員必須樹立大局觀念，跳出框架，從國家與香港的整體利益出發去思考問題。面對國家「十五五」規劃與香港編制首份五年規劃的重大機遇，立法會要主動對接，議員應不斷充實知識儲備，提升調研能力，確保每項法案審議和施政建議都經得起歷史和實踐的考驗。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，中央港澳工作辦公室副主任、中央政府駐港聯絡辦主任周霽，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任章冬梅、農融參加。