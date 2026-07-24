葵涌醫院新大樓住院服務分階段啟用 千張精神科病床 病房標配花園

葵涌醫院今日（24日）公布，繼精神科門診服務遷入醫院新大樓後，住院病人服務亦將於下周一（27日）起，分階段搬遷至醫院新主座大樓和兒童及青少年服務座。

葵涌醫院一直為葵涌、青衣、荃灣、北大嶼山，以及旺角、深水埗和黃大仙等地區的精神病患者提供精神科服務，覆蓋全港四分一的精神科病人。醫院新大樓總建築樓面面積由重建前的約80,000平方米，增加至約134,000平方米，增幅超過67%。隨着整體空間提升，葵涌醫院能在更寬敞理想的環境下，為病人提供更整全的精神科護理服務，進一步支援他們邁向復元、重投社會。

葵涌醫院外觀。

新主座大樓和兒童及青少年服務座。

病房標配花園 獨立衛浴空間

葵涌醫院新大樓提供合共1,000張精神科病床。成人病房設於主座大樓3至9樓，而兒童及青少年病房則位於兒童及青少年服務座4至5樓，探病時間維持不變。新大樓設有六人病房及單人病房，各病房均配置獨立浴室及洗手間。

新大樓設計更打破傳統，每個病房均設有花園，讓有需要的病人能在醫護人員陪同下，到戶外空間放鬆身心。院內亦設有多個活動室及會面室，個人活動空間與住院治療並存，為病人提供限制較少的家居式治療環境。

葵涌醫院新大樓病房。

各病房均設有的花園。

實踐醫患同行「治療村」理念

葵涌醫院行政總監鄭蓋民表示，就精神科醫學而言，環境本身就是治療，因此新大樓以寬敞的空間營造出開放、安全且貼近社區的治療環境，同時為住院病人提供更多室內及戶外活動空間，讓他們有一種身處家中的感覺，打破大眾對傳統精神科醫院的刻板印象。同時，新大樓將以往分散於不同醫院及診所的專科門診服務集中整合，有助臨床醫護團隊跨專業合作，為病人制訂個人化及多元化的治療方案及社區融入服務，從而模擬真實生活，減少可避免的住院需要。他認為這切實地促進病人復元，實踐醫患同行的「治療村」理念。

住院服務完成搬遷後，相關後續工程將隨即開展，包括拆卸舊醫院大樓L或M座，用作興建病人復康花園，為病人提供更多戶外活動空間，促進復元過程。

為配合新大樓服務啓用，葵涌醫院正座大樓門口設小巴站及的士站接載乘客。訪客亦可乘搭巴士於葵涌醫院站下車，或沿荔景山路步行至葵涌醫院升降機塔，使用升降機前往醫院新大樓各座。升降機塔的開放時間為每日早上6時至晚上11時半，以便市民進出。

此外，葵涌醫院新總機電話2752 3000現已投入運作，現時電話2959 8111將於完成所有服務搬遷後停用，醫院撥出的來電顯示號碼為1828547。

如欲了解更多關於葵涌醫院的服務詳情，可瀏覽葵涌醫院網頁。