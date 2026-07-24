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陳祖恒再獲委任生產力促進局主席 孫東：合作推動新型工業化和先進製造領域

政情
更新時間：13:36 2026-07-24 HKT
發佈時間：13:10 2026-07-24 HKT

政府今日（24日）宣布，行政長官已再度委任立法會議員陳祖恒出任香港生產力促進局主席，任期兩年，於2026年8月6日起正式生效。創新科技及工業局局長孫東教授表示歡迎，稱讚在陳祖恒過去兩年優秀領導下，生產力局支持政府的創科政策，積極配合國家「十五五」規劃，大力發展新型工業化，期望繼續與他緊密合作，推動本港的新型工業化和先進製造領域，並培育更多創科人才。

立法會議員陳祖恒續任香港生產力促進局主席。
立法會議員陳祖恒續任香港生產力促進局主席。

生產力局在1967年成立，旨在提高香港的生產力，並為以創新及增長為本的香港公司，提供橫跨價值鏈的綜合支援服務。生產力局主要支援的行業是香港的製造業及相關的服務行業，並以香港及大灣區為主要服務地域。該局為其服務對象提供廣泛的支援服務，包括產品開發、顧問諮詢、培訓及技術轉移。

由2026年8月6日起生效的生產力局理事會成員名單如下：

非官方成員
—————
陳祖恒（主席）
于健安（副主席）
歐國威教授
陳一枬教授
陳允誠
鄭浩維
程岸麗
賈佳亞教授
高鼎國
劉敏儀
李國安教授
潘志威
施榮恆
譚金蓮
唐智強
王博文
楊燕芝
張麗

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