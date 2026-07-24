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大棋盤｜民間「風暴預測」滿天飛 內地規範資訊發放 香港可參考？

政情
更新時間：08:23 2026-07-24 HKT
發佈時間：08:23 2026-07-24 HKT

今年是強厄爾尼諾年，海水溫度較正常高，極端天氣加劇，本港也即將迎來今年第二個熱帶氣旋「紅霞」。按天文台預報，風暴周日最接近香港，有充足時間讓市民做好防風措施。不過氣象預測已非天文台或專家的專利，民間或AI模型亦會預報天氣，且不時有「驚人預測」，但個別質素良莠不齊，過多的風暴資訊可能造成資訊混亂。在內地，法規明確禁止民眾自行預報天氣，以統一資訊發放，香港又可否參考？

內地法規明確禁止民眾自行預報天氣

港人向來最關心打風消息，但恐怕不是怕了颱風，而是不想返工。每逢打風季節，也是網上世界「搶流量」的黃金時間，目前坊間亦有大量開放數據來源，讓民眾瀏覽原始數據自行演繹。天文台本身也有「地球天氣」頁面，讓市民參考不同傳統電腦及AI模型，掌握未來天氣變化。

然而落到熱帶氣旋討論，過於「百花齊放」是否必然是好事？以近期討論為例，早在風暴未形成之際，不同媒體、網上平台已有大量「預測」發布，吸引網民留言，部分專頁圖文並茂，以「直逼港澳」等標題吸引注意，但實際上各大模式預報，早已趨向風暴「東登」機會大。當然風暴未殺到來，仍有變數，惟資訊「彈出彈入」，對市民來說亦容易混亂，未必懂得分辨是否可信。

內地《氣象法》規定，非官方的組織或個人不得向社會發佈公眾氣象預報和災害天氣預報，違者可處5萬元以下罰款。《氣象預報發布與傳播管理辦法》進一步規定，指媒體單位引述官方氣象資訊時，應當及時更新，註明來源及發布時間，不得自行更改內容和結論。

過多質素參差「預報」流傳或誤導公眾

換言之在內地，官方以外人士或機構根據官方氣象資訊分析、討論，或進行學術研究是合法的，但若然將資訊加以修改、自行演繹並製作成預報結論及向公眾發布，則有可能違法。近期颱風「巴威」吹襲浙江一帶，內地有博主以「氣象愛好者」名義自行發布路徑向降雨預測，有內地法律學者就警告涉嫌違法。

統一氣象資訊發放，好處是防止不實資訊誤傳，或被有心人利用，始終天氣資訊與民眾生活息息相關，雖然預報難有百分百準確，但過多質素參差的「預報」流傳，可能誤導公眾，降低民眾對極端天氣的警戒心，又或形成恐慌。

有平台不斷渲染無根據風暴資訊 梁榮武：當笑話睇就算

不過天文台前助理台長梁榮武認為，香港無需要走到立法規範這一步，多些人關注天氣發展是好事。他強調，市民要留意天氣預測的不確定性，勿過分渲染或相信單一模式。他指香港資訊流通、教育程度高，有能力檢視資訊是與符合事實，若有平台不斷渲染無根據的風暴資訊，社會自會質疑其公信力，「當笑話睇就算」。

陳家珮：未有需要立法

立法會環境事務委員會主席陳家珮亦指未有需要立法，但同意網絡廣泛討論確實容易造成資訊混亂，認為政府可研究善用科技，積極透過多元平台，更主動發佈官方消息，藉此穩定民心。

現今科技發達，氣象資訊觸手可及，AI的普及，更進一步提升預報準確度，但過份相信AI是否好事，不言自明。正如有人靠AI分析買股票、六合彩等，作為參考未嘗不可，但完全依賴並不適合。說到底，AI只是工具，人類如何使用才是關鍵。

聶風

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