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羅淑佩放假遊新疆一周 年半以來首次旅行 感恩天氣放晴獲益良多︱Kelly Online

政情
更新時間：12:34 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:34 2026-07-23 HKT

夏日炎炎，踏入7月暑假，立法會休會，不少官員都趁機「清假」，文體旅局局長羅淑佩亦不例外。她早前放假一星期，選擇到心儀已久的新疆旅遊，更指是一年半以來第一次去旅遊，旅途開了眼界，獲益良多。

羅淑佩在社交平台分享道，今次揀了去北疆，以大自然風光為主，除了火焰山地面溫度高達八十度，感覺不好決定放棄之外，天山天池、塞里木湖、巴音呼魯克、那拉提草原等景點都一一遊覧了。她感恩天氣一直放晴，雖然獨庫公路免不了堵車，但由於導遊和司機都年輕專業，充滿幹勁又心思細密，令旅程順利又愉快。

她說，聽導遊詳細解說，知道新疆聚居了十多個民族的人民，文化特色各有不同，例如她過去沒想到原來草原今天仍有許多哈撒克族牧民逐水草而居，以前也沒有仔細分辨維吾爾族和回族。今次同時也了解到在國家引領下江蘇省對新疆的幫助對新疆發展的重要性，「真的開了眼界，獲益良多。」

圖片來源：羅淑佩fb 

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