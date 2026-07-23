英媒：胡志偉抵英國於機場被扣留 護照遭沒收 或七日內遣返香港︱35+顛覆案

胡志偉赴英被扣留。英國《泰晤士報》報道，「35+顛覆案」中，近期刑滿出獄的前民主黨主席胡志偉，日前抵達英國，但在倫敦希斯路機場被扣留，以及沒收護照。其獲官員告知，將會在7日之內被遣返香港。

胡志偉本身持英國BNO 內政部：行政問題

胡志偉本身持有BNO。報道提及，胡志偉原打算循BNO計劃在英國定居；BNO持有人可申請英國居留，並在抵達英國後才提出申請，毋須經正式庇護程序。報道引述英國內政部回應指，已獲悉事件。據了解該名人士在邊境的文書工作有「行政問題」，邊境部門正嘗試解決。

胡志偉曾任立法會議員，以及已解散的前民主黨主席，其於35+顛覆案中，被判囚4年5個月，今年6月30日刑滿出獄。

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