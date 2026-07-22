林定國7.23率政府官員訪京 周五出席「一帶一路」建設聯席會議
更新時間：16:13 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:13 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:13 2026-07-22 HKT
律政司司長林定國將以「融入國家發展大局督導組」下設的「一帶一路」發展小組組長身份，率領香港特區政府官員，包括商務及經濟發展局局長丘應樺和財經事務及庫務局副局長陳浩濂，明日（23日）啓程前往北京，出席星期五（24日）上午舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第九次會議。
林定國將於7月24日下午返港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經濟發展局局長職務。
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