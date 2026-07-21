保安局青年領袖研學團登泰山之巔 鄧炳強帶隊 冀三地青年收穫鞏固友誼

保安局青年領袖山東研學團在保安局局長鄧炳強及三地領導帶領下，成功挑戰並登上「五嶽之首」泰山玉皇頂。一眾青年克服數千級樓梯的考驗，在攀登過程中互相扶持與鼓勵，不僅突破了個人體能極限，亦進一步鞏固了三地青年之間的深厚友誼，為是次研學之旅留下難忘回憶。

互相扶持突破體能極限 鞏固三地友誼

泰山地勢巍峨雄偉，沿途設有多達數千級石階，每一步攀登均考驗學員的毅力與耐力。在攀登過程中，青年領袖一路上互相鼓勵與扶持；每當有人感到疲累，大隊便會稍作停歇，或主動伸手拉持，共同朝著終點「玉皇頂」進發。憑藉團隊精神，眾人克難前行，最終成功跨越陡峭山路，攜手抵達泰山之巔。

這次登頂活動不僅讓青年領袖攀越了泰山，更是對個人極限的突破。他們在收穫山頂壯麗風景的同時，亦進一步鞏固了三地青年之間的深厚友誼。這段充實且難忘的行程，為全體參與者留下了極為珍貴的共同回憶。

保安局局長鄧炳強及三地領導帶領保安局青年領袖山東研學團，成功挑戰並登上「五嶽之首」泰山玉皇頂。保安局FB圖片

一眾青年克服數千級樓梯的考驗，在攀登過程中互相扶持與鼓勵。保安局FB圖片

一眾青年不但進一步鞏固了三地青年之間的深厚友誼，為是次研學之旅留下難忘回憶。保安局FB圖片

一眾青年克服數千級樓梯的考驗，在攀登過程中互相扶持與鼓勵。保安局FB圖片