立法會訪京︱研修「習近平新時代中國特色社會主義思想」 李慧琼：人民至上是核心根本價值

立法會議員北京研修考察團今早（21日）在國家行政學院參加了「習近平新時代中國特色社會主義思想」專題講授，立法會主席李慧琼指議員獲益良多，形容講授內容很有啟發性，透過這次系統學習國家指導思想，一眾議員更加深刻領會到，在習近平新時代中國特色社會主義思想背後，「人民至上」是核心，是最重要的根本價值。

李慧琼表示，專題講授從民主、法治、公平、正義、安全和環境，共六大方面闡釋在習近平新時代中國特色社會主義思想的引領下，國家自中共十八大以來的全面發展，再結合國家近年發展騰飛取得的各種突破與成就，一一向議員們具體呈現。她續指，從這套思想的歷史脈絡、歷史地位、須回答的時代問題、當代實踐等，均有講授。議員踴躍提問，與專家深度交流，進一步了解這套思想對新時代國家發展的重要性。

立法會議員北京研修考察團在國家行政學院參加「習近平新時代中國特色社會主義思想」專題講授。李慧琼fb

李慧琼指，透過這次系統學習國家指導思想，一眾議員更加深刻領會到，在習近平新時代中國特色社會主義思想背後，「人民至上」是核心，是最重要的根本價值。李慧琼fb

李慧琼又指，透過這次系統學習國家指導思想，一眾議員更加深刻領會到，在習近平新時代中國特色社會主義思想背後，「人民至上」是核心，是最重要的根本價值。事實上，黨的二十大報告就是將「必須堅持人民至上」，列為「六個必須堅持」的第一位。議員以此共勉，要時刻提醒自己以更擔當的作風服務市民，協助特區政府破解市民的「急難愁盼」，提升市民幸福感。

她提到，立法會議員一同在國家行政學院研修，是一次難得的學習機會，有助提升思想、校準方向，在履行立法會議員的職責時實踐出來，更好服務市民，更好發揮立法會在「一國兩制」下的角色和作用，為香港長遠發展和融入國家發展大局、為中華民族偉大復興的中國夢，貢獻更大力量。

新界東南立法會議員方國珊在社交平台表示，課堂上提到，當前社會主要矛盾已演變為「人民日益增長的美好生活需要」和「發展不平衡不充分」的矛盾，為她未來在立法會的工作提供有效指引。她提及「楓橋經驗」帶來啟發，不只是調解矛盾，更重要的是凝聚各方力量共同解決問題。