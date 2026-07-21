郵政財困︱丘應樺：研自負盈虧營運引入公私營合作 開拓自提點增收入

立法會早前通過向郵政署撥款46億元，支援未來三年的運作及空郵中心翻新工程。商務及經濟發展局局長丘應樺接受傳媒訪問時表示，將會審視郵政署自負盈虧的經營模式，並探討引入公私營合作，有關的研究方案預計將於2027年內提交立法會討論。

內地經香港轉口郵遞大跌八成

針對外界有意見提出，郵政署應先削減屬公務員體系的人手以達致節流，丘應樺回應指，政府將會對此進行研究，認為精簡架構是其中一個研究方向，當局會整體評估郵政服務的實際營運需要，從而提出具體方案。

他補充，目前部分郵政局已關閉，當局亦在各方面採取了相應措施以減低支出成本。然而由於消費者模式轉變，郵遞數量跌幅顯著且超乎想像，以往香港處理大量轉口郵遞服務，惟現時由內地經香港轉口的郵遞數量已大跌八成。

擬開拓自提點增收入

丘應樺又表示，為市民提供普及郵政服務屬政府的責任，惟現時收取的郵遞費用並不足以抵銷營運成本。為此，郵政署計劃在更多郵政局開拓自提點，以積極增加收入。

同時，政府亦會審視自負盈虧的經營模式是否繼續適用。當局將會參考其他國家的做法，探討公私營合作的可能性，並以2027年內將研究方案提交立法會討論為目標。