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大棋盤︱立會料周五訪港澳辦 對外發言有默契分流

政情
更新時間：08:43 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:43 2026-07-21 HKT

立法會議員首次齊集北京研修考察，昨日正式開班上堂，學習「貫徹總體國家安全觀」、「動盪變革的國際關係」等課題，事後由立法會主席李慧琼在網上發稿，講述首日行程及對議員期望。據聞，議會領袖近日叮囑同僚，切勿擅自對外討論研修內容，但每日經協調後，會「邀請」若干議員總結當日學習心得，以便統一口徑。

今次是回歸以來全體議員首度訪京（雖然有兩人臨時脫隊），但外界以至議員本身，對具體行程內容所知不多，李慧琼周日出發前表示，此行議員會參加講座了解國家最新發展，涵蓋國家指導思想、五年規劃、國家安全等；亦會考察新質生產力產業，如AI、航天航空等，並會拜訪中央港澳辦等重要機構。議員抵達京城後才收到考察團手冊，並獲提醒周五有「重要拜訪活動」，須正裝出席，預計屆時會到訪中央港澳辦，拜會主任夏寶龍。

議員收柯打 「嚴格追究」洩密行為

今次研修行程緊湊，各場活動之間的「水Break」時間甚短，很快便要整裝待發前往下一場。據悉在出發前夕，有資深議員已向同僚發訊息，指今次研修考察，大主席會適時向傳媒發放資訊，要求個別議員切勿受訪，或於社交平台打卡、發放資訊。據了解主席更向議員表明，會「嚴格追究」任何洩密行為。

李慧琼昨晚在Facebook出帖交代首日行程後，多名議員均有轉載帖文，亦有個別議員如陳穎欣、何敬康，分享學習感悟，例如更加掌握中央治國理念和提升大局觀，有助為香港高質量發展取經。據知，每日行程完結、經各板塊領導仔細討論後，會安排若干名議員，透過社交平台或新聞稿等渠道，向公眾發表學習心得或感受，但由於此行有88名議員參加，要避免同一時間出帖、意見高度重複，因此需事先「分流」。

有建制中人則指，每年北京兩會，中央領導人閉門會見港區人大政協後，通常有數名與會者負責引述發言內容、解讀中央最新要求，並回應傳媒提問；當局也沒禁止其他與會者引述領導人講話，分析當中的微言大義，認為議員若有機會與領導人會面，不妨多受訪向公眾講解。

不過，有資深議員認為有關要求不無道理，始終議員上京研修，目的是學習國情，建立正確的國家觀念，未來更好的服務國家和香港，要求口徑統一是正常；過往亦試過有議員「加鹽加醋」演繹中央官員講話，需急忙修正。

今次考察實施閉環管理，議員全程下榻國家行政學院，有議員笑謂若飯餸不合胃口或「口痕」，亦可選擇叫美團外送。

聶風

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