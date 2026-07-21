來論︱香港如何精準打造「國際高端人才集聚高地」

國家「十五五」規劃為香港提供了進一步深化改革的戰略藍圖，期待香港成為「國際高端人才集聚高地」。規劃屬圃家頂層設計，中央也有適度為香港「留白」，香港各界正好趁第一次五年規劃的好時機，自發地、精準地定義國際高端人才，並設置一些具體的指標。

以往香港精英與歐美日韓高端人才接觸較多，如今港府銳意為一帶一路及南南合作等服務，可以有更客觀的數字去反映所吸納的高端人才在國別上的分佈，凸出多樣性，以便衡量通過他們加強與東盟、中東及拉美合作的空間。若能定期收集具聲望的產學研領軍人物、世界五百強高管的佔比等數據，亦有助我們確認所募人才是否足夠高端。

我們還可討論集聚人才的意義，凝聚香港各界對該定位的支持。過去香港主要憑藉普通法、與國際接軌的行業標準等優勢引才，從來不乏願意訪港參加國際會展者。如今前沿科技發展一日千里，大國不乏資金與項目，人才乃最稀缺資源，香港有義務為祖國留住他們，勢要從人才樞紐升級為人才磁石，讓他們賦能北部都會區的發展，聚焦人工智能、生物科技等。集聚人才也會帶來經濟與社會效益，例如增加特區的稅收及便民的產品，有必要定期估算並核實香港集聚這批人才所伴隨的高價值科研項目及有關成果轉化率，將相應的知識產權費用、稅收等公開，讓香港市民意識到自己有從中受惠，日趨支持政府集聚人才。

凝聚共識之餘，也要探討香港的進步空間。香港過去雖能引才，卻較難留才，主要因為產業多樣性不足，部分人才在港較難發揮所長。因此，我們亟需討論未來應加強或引進哪些重點產業以留才。對於香港擁有傳統優勢或有序發展的領域，如金融科技、生物醫藥、國際法律及調解服務等，要完善其產業鏈。至於互聯網、電商、新能源、航天工程等誠非香港所長，香港可加強對內地相關企業的了解，主動擔任此類國際高端人才的中介，積極回應他們來內地發展的顧慮並提供關於內地人才政策、企業優勢及市場環境等輔導，努力留才。過往香港專門針對人才提供「創客」服務比較不足，而「創客」就是要打造讓人才舒心的科研及居住環境，只有當人才們不僅將香港視作工作及會議地點，而是對香港有感情，例如愛上了香港的濕地、四徑、中西交匯環境後才願意在港扎根。未來香港應針對目前在港的中外領軍科學家與國際企業家進行訪談，了解這些國際高端人才偏好，以便具針對性地進行城市及引才規劃。

最後，儘管香港要集聚國際人才，但內地人才依然是本地外來人才的核心，港府必須避免顧此失彼。至今，內地及香港的大學研究團隊與產業研發中心間仍缺乏一站式的規則銜接、研究項目清單和就業信息平台。為鞏固兩地產學研深度合作的基礎，很有必要打造新的資訊平台。

香港若能精準定義國際高端人才的新標準、在大灣區內實現合理的產業分工與轉介，以及加強香港與內地人才信息的互通，就既能更好地發揮「一國兩制」下的獨特優勢並為國家引進、留住並用好全球英才，亦能更有針對性地向內地索要政策支持，包括但不限於科研資金跨境自由流動、簽證便利等，從而更好地打造為國際高端人才們量身定制的引才環境。

作者 陳家成

高奧士國際人才集團聯合創辦人