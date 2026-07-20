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世界盃2026｜西班牙奪冠 羅淑佩賽後點評：優勝劣敗 積極進取才有成果！

政情
更新時間：09:03 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:03 2026-07-20 HKT

【世界盃冠軍/決賽】本港時間周一凌晨舉行的世界盃決賽，西班牙憑費倫托利斯加時的入球，1比0擊敗阿根廷奪冠。在場面上，西班牙足足20次射門、12次中目標，阿根廷只得2次射門，皆在加時階段才出現，且不中目標；場面上西班牙亦全面壓制阿根廷。

在本港，本身亦是足球迷的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，於啟德零售館與市民一同觀賞決賽直播。她早上於社交平台簡單點評賽事，形容是「優勝劣敗」。

羅淑佩賽後到啟德零售館茶餐廳 嘆沙爹牛肉麵

羅淑佩形容：「1:0，緊張但不算精彩的世界杯（盃）決賽，但再次驗證優勝劣敗，積極進取才有成果的定律，恭喜西班牙隊！2030年世界杯，西班牙將在主場爭取衞冕啦！」

她又指觀賽過後感到肚餓，「拉大隊」連同同行的官員，到啟德零售館內的茶餐廳，嘆沙爹牛肉麵。

鄧炳強：西班牙憑技術取勝

正出訪山東濟南的保安局局長鄧炳強亦在社交平台指，雖然要很早起床，但4年一度的世界盃決賽無論如何都要看，形容西班牙是憑技術取勝，決賽「為我繁忙的一天揭上精彩嘅序幕」。

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