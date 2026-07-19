Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會訪京團出發 一議員大機會全程缺席 89人仍難齊腳上京？︱Kelly Online

政情
更新時間：17:20 2026-07-19 HKT
發佈時間：17:20 2026-07-19 HKT

立法會主席李慧琼聯同全體立法會議員今日（19日）前往北京，參加國家事務研修考察活動。扣除早前已辭任的黃錦輝，全體議員應89人出席，唯《星島頭條》記者細數大合照人數，發現有6位議員未有現身，包括經民聯劉業強、選委界譚鎮國、范駿華、魏明德、文頴怡，以及教育界鄧飛。據了解，文頴怡很大機會全程缺席，若屬實今次仍未能全體議員訪京。

細數立法會赴京考察大合照，只有83名議員「跟大隊」，未見的劉業強、譚鎮國及范駿華，三人皆提早報備，並已提前上京；鄧飛雖無合照，但已確認隨團訪京。

另外，據悉選委界魏明德已抵北京及到了國家行政學院，而文頴怡則未能聯絡上。

《星島頭條》記者正向立法會查詢。

記者：郭詠欣

相關新聞：立法會全體議員赴京研修考察 李慧琼：了解國家最新發展好時機 經驗有助推動北都發展

最Hit
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
7小時前
筲箕灣一帶暫停食水供應，水務署派出水車。
01:08
筲箕灣停水︱多幢大廈無食水 酒樓餐廳營業受影響 水務署派水車應急
突發
5小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
4小時前
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為自由 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
生活百科
19小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社會
3小時前
星島申訴王｜越南酒店恐怖經歷 男員工擅闖入房 港女春光乍洩 投訴無門
星島申訴王｜越南酒店恐怖經歷 男員工擅闖入房 港女春光乍洩 投訴無門
申訴熱話
8小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
2026-07-18 15:15 HKT
居港日本妹驚訝香港「無人偷傘」！慨嘆日人不敢在公共場合放低遮 網民揭露背後真相......
居港日本妹驚訝香港「無人偷傘」！慨嘆日人不敢在公共場合放低遮 網民揭露背後真相......
生活百科
7小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
22小時前