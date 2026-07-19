立法會主席李慧琼率議員赴京研修考察 回歸以來首次組團參與 了解國家最新發展

立法會主席李慧琼聯同多名立法會議員今日（19日）前往北京，參加國家事務研修考察活動。李慧琼出發前於香港國際機場會見傳媒時表示，是次屬回歸以來，立法會一眾議員首次組團前往北京參加考察研修活動，意義重大，感謝中央安排及特區政府支持。

李慧琼表示，考察團將透過專題講座、交流及實地考察，加深了解國家最新發展情況。行程期間，議員除拜訪中央港澳工作相關機構外，亦會參與一系列專題講座，與專家學者交流，了解國家最新發展指導思想、五年規劃制定、國際關係、國家安全及法律體系等議題。

李慧琼稱，考察團亦會安排實地調研，涵蓋新質生產力、人工智能、航天航空、資訊科技應用等領域，同時了解中國共產黨發展歷程、基層治理、公共服務及歷史文化保育等工作。

李慧琼指，香港正處於開創新局面、實現新飛躍的重要時期。今屆立法會上任以來六個多月，一直以守正創新、務實為民的方向履行職責，包括與政府建立協同研究及意見收集機制，就香港首個五年規劃編制專題研究及民意收集報告，提交行政長官及行政機關研究。

李慧琼說，立法會亦已成立相關委員會，開始審議北部都會區發展專屬法例，並加開會議審議通過新皇崗口岸條例。立法會認為，相關工作反映香港在融入及服務國家發展大局方面邁向新階段。

李慧琼指出，透過今次研修考察，議員可獲得第一手資料，了解國家最新政策方向及治理經驗，有助提升審議香港法例及處理本地事務時的大局觀，並借鑑國家發展經驗。相關經驗將有助推動北部都會區建設，以及制定香港首個五年規劃，未來會更主動對接國家十五五規劃，更好融入及服務國家發展大局。