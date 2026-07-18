美撤銷林定國等9人制裁 劉兆佳料美方不欲糾纏國安問題 轉趨務實護經貿 惟勿過分樂觀

美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，該行政令將終止，而命令中制裁的內地及香港官員，有9人從制裁名單剔除，其餘39人已被列入另一份制裁名單。全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《星島》訪問時表示，此舉或反映美方在經貿利益上轉趨務實，但他強調港方不應過分樂觀，因美國隨時可重新施加制裁。

調整制裁名單料有默契 意在維護經貿利益

劉兆佳分析，美國總統特朗普未必希望在國家安全問題上與香港及中國持續對立，「唔想再和中國、香港喺國安問題上糾纏」，以免損害美國與香港及中國之間的經貿聯繫。他認為，美方此舉或源於特朗普與國家主席習近平會面後達成的某種「默契」，即透過減少敵意，共同構建「建設性戰略穩定關係」，他認為美方和中方關係開始轉向更務實態度，因此美國從國家利益出發處理與香港的關係。

移除官員安排缺乏邏輯 關鍵限制措施仍維持

被問及移除出制裁名單的原因，劉兆佳直言其決定「睇唔到邏輯」，美方官方說法是基於「國家緊急狀態令」過期而終止相關行政命令的制裁，然而首批被制裁的核心官員，如時任中聯辦主任駱惠寧、時任行政長官林鄭月娥、現任行政長官李家超等，目前仍被列於制裁名單中。

他猜測，唯一可能是美方此舉僅是選擇性免除少數在實施《香港國安法》時責任相對較小的人員，以此向中方釋放「微弱善意」，但因情況混亂，不敢肯定其邏輯。

特朗普對華政策內部存分歧

劉兆佳又指，特朗普對華政策並非完全統一，在執行上，美方經濟官員與國家安全官員的思想存在分歧，呈現出「一方面釋出善意，另一方面繼續打擊」的混亂現象，如美方尋求穩定中美關係同時，依然嚴厲打壓中國科技，包括禁止美國高科技公司向中國提供最先進的人工智能（AI）技術、收緊外國留學生簽證規定等都對中國影響深遠。

劉兆佳籲勿高興太早

劉兆佳呼籲切勿過分樂觀，「好多事而家唔好開心得太早」，鑑於美國擁有多項制裁法律，美方隨時有權重新實施制裁，「就算今次唔制裁你，佢都可以第二日再制裁你」。他認為未來美方是否會擴大制裁或進一步放寬制裁，將完全取決於中美關係演變。

至於特朗普近期重提中國涉嫌干預2020年美國大選，劉兆佳認為主要出於美國國內政治考量，因擔憂共和黨在年底國會選舉失去控制權，因而試圖利用「中國因素」向選民施壓，聲稱投給民主黨即等同投給中國，以此鞏固選票。他強調，雖然美國對華政策顯得混亂、缺乏一致性，但壓制中國的基本基調並未改變，任何收斂或退讓均維護美國自身利益。

他又指，相較特朗普，前總統拜登任內較少採取實質的制裁行動，以黎智英案為例，儘管美國國會不斷有聲音要求制裁香港法官、檢控官及個別律師，但拜登並未執行，特朗普隨後亦未跟進，僅對少數檢控官採取行動。

記者：李健威