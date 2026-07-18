宏福苑｜鄧炳強認政府內部存分工過細問題 令市民感覺各家自掃門前雪

大埔宏福苑大火獨立委員會昨日（17日）已完成最後一日聽證會。保安局局長鄧炳強今日（18日）在電台節目承認，政府部門在事件中確實存在可改善之處，內部存在「分工過細」的問題，予市民有「各家自掃門前雪」的感覺。他強調已進行多項檢視，不會只單純等待獨立委員會的調查工作，包括強制要求關閉消防裝置前必須申報，並承諾在24小時內完成審批；消防處亦已落實新安排，在轉介投訴後必須持續跟進相關部門的後續處理，以確保防火總體責任落實，全力減低火警隱患。

保安局在宏福苑大火後已進行多項檢視

鄧炳強指，保安局事後已進行多項檢視，並非單純等待獨立委員會的調查工作，亦明白委員會內對消防處的工作提出批評，局方同意消防的前置工作確實有可以改善的地方。他承認政府內部存「分工過細」問題，以防火門等防火隱患為例，過往一向由工務部門負責，消防處若在巡查中發現問題，會轉介至相關部門，而局方現時明白相關做法並不足夠，強調防火的總體責任仍應由消防部門承擔。

鄧炳強指出，消防處已落實更改做法，收到投訴後要即時轉介予相關部門後，亦要跟進相關部門的後續處理工作，考慮是否需要採取進一步措施，以減低火警隱患。

改革消防裝置關閉掛牌制度須事先申報

鄧炳強又承認予市民「各家自掃門前雪」的感覺，強調火災發生後已成立跨部門委員會，積極研討法律改革及可即時改善的空間，期望能徹底根除以往曾經發生過的安全隱患。

針對宏福苑消防系統停用234日而消防處未有處理的情況，保安局局長鄧炳強表示，將會改革現行的消防裝置關閉掛牌制度。日後，所有大廈如因維修工程需要封閉消防系統，必須事前向消防處提交申請，一律不准事後通報。

嚴格審查申請並快速批核

鄧炳強指出，消防處將會嚴格審查相關申請的合理性。若發現有大廈無限期停用消防系統，卻無任何實質工程進度，當局將會立刻發出法庭命令，甚至作出檢控。為平衡工程進度與居民安全，局方承諾會提供快速審批，在收到申請後的24小時內、甚至兩至三小時內完成批核。在消防系統封閉期間，消防處亦會加派人員到場巡查，並會增設臨時消防裝置。