孫東：以AI賦能香港未來 打造成全球AI創新重要策源地
更新時間：13:21 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:21 2026-07-18 HKT
發佈時間：13:21 2026-07-18 HKT
創新科技及工業局局長孫東今日（18日）以「以AI賦能香港高質量發展」發表網誌，指昨日（17日）出席上海世界人工智能大會，聽取國家主席習近平出席大會開幕式時發表的主旨講話。孫東表示，特區政府正全方位推動人工智能（AI）發展，透過強化強化AI創新鏈及完善生態圈、全速興建沙嶺數據園區以在2032年提升算力36倍，並推行「全民AI」普及計劃，全力打造香港成為全球AI創新的重要策源地。
強化AI創新鏈 完善生態圈
孫東指，特區政府正落實「AI產業化，產業AI化」方針，以強化AI創新鏈及完善AI生態圈。香港科學園、數碼港和河套深港科技創新合作區香港園區已經匯聚過千間與AI相關的企業和初創公司，特區政府推出的「創科創投基金」優化版及即將於年內啓動的「創科產業引導基金」，預計可引導市場投資包括AI在內的策略性新興和未來產業，助力相關產業做大做強。
孫東續指，政府正全速興建沙嶺數據園區，預計2029年或之前開始營運，至2032年可提供18萬PFLOPS（每秒千萬億次浮點運算）算力，相當於目前香港算力的36倍。
推「全民AI」普惠計劃 料兩年內將舉辦逾200場活動
另外，孫東表示政府已成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，檢視不同政策範疇內法律，能否配合包括AI在內的科技發展。政府已接納香港科學園、數碼港及生產力局就「全民AI」普惠計劃所提交的建議書，計劃兩年內將舉辦逾200場活動，支援學生及中小企應用，縮窄數碼鴻溝。
孫東強調，特區政府將全方位推動AI的蓬勃發展，動態檢視和調整相關策略和措施，與全社會一起，共同打造香港成為AI發展的沃土良田，以AI賦能香港未來，讓香港成為全球AI創新的重要策源地。
最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
2026-07-17 11:31 HKT
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
2026-07-16 16:10 HKT