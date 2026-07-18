孫東：以AI賦能香港未來 打造成全球AI創新重要策源地

創新科技及工業局局長孫東今日（18日）以「以AI賦能香港高質量發展」發表網誌，指昨日（17日）出席上海世界人工智能大會，聽取國家主席習近平出席大會開幕式時發表的主旨講話。孫東表示，特區政府正全方位推動人工智能（AI）發展，透過強化強化AI創新鏈及完善生態圈、全速興建沙嶺數據園區以在2032年提升算力36倍，並推行「全民AI」普及計劃，全力打造香港成為全球AI創新的重要策源地。

強化AI創新鏈 完善生態圈

孫東指，特區政府正落實「AI產業化，產業AI化」方針，以強化AI創新鏈及完善AI生態圈。香港科學園、數碼港和河套深港科技創新合作區香港園區已經匯聚過千間與AI相關的企業和初創公司，特區政府推出的「創科創投基金」優化版及即將於年內啓動的「創科產業引導基金」，預計可引導市場投資包括AI在內的策略性新興和未來產業，助力相關產業做大做強。

孫東參觀2026世界人工智能大會的香港館。孫東網誌圖片

孫東續指，政府正全速興建沙嶺數據園區，預計2029年或之前開始營運，至2032年可提供18萬PFLOPS（每秒千萬億次浮點運算）算力，相當於目前香港算力的36倍。

推「全民AI」普惠計劃 料兩年內將舉辦逾200場活動

另外，孫東表示政府已成立「檢視支持更廣泛應用AI所需的法律配套」跨部門工作小組，檢視不同政策範疇內法律，能否配合包括AI在內的科技發展。政府已接納香港科學園、數碼港及生產力局就「全民AI」普惠計劃所提交的建議書，計劃兩年內將舉辦逾200場活動，支援學生及中小企應用，縮窄數碼鴻溝。

孫東在香港貿易發展局主辦的AI驅動經濟前沿與全球協同論壇上致辭。孫東網誌圖片

孫東強調，特區政府將全方位推動AI的蓬勃發展，動態檢視和調整相關策略和措施，與全社會一起，共同打造香港成為AI發展的沃土良田，以AI賦能香港未來，讓香港成為全球AI創新的重要策源地。