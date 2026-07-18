黃錦輝酒駕辭職︱謝小華：選管會認為現階段舉行補選可行性極低 不符合成本效益

選委會立法會議員黃錦輝早前因涉嫌醉駕被捕，其後辭任立法會議員。政制及內地事務局局長謝小華表示，選舉管理委員會暫時認為現階段舉行補選的可行性極低，亦不符合成本效益，故暫不需考慮進行補選。

明年將有兩大型選舉加插補選不符成本效益

針對社會關注會否為立法會懸空議席舉行補選，謝小華今（18日）在電台節目中透露，與選舉管理委員會商討後，雙方均認為現階段舉行補選的可行性極低。她解釋，今屆選舉委員會任期將於10月21日屆滿，若要補選必須在此之前舉行，時間極為倉促。新一屆選委會要到明年2月1日才正式就任，中間數個月的真空期令補選操作存在困難，加上明年3月起將接連舉辦行政長官選舉及年底有區議會選舉。一年內舉辦兩場大型選舉再加插一場單一議席補選，並不合符成本效益，因此認為暫時不太需要考慮補選。

就五年規劃已收到逾2500份意見

另外，謝小華表示，政府正就本港的首份五年規劃進行諮詢，反應熱烈目前已收到超過2500份意見，6大範疇內當中近半數，即約1200份意見與民生有關，包括宜居、就業及養老等，亦有大量意見關注北部都會區及創科發展，政府會運用人工智能及大數據分析市民意見；同時她表明，短期內為立法會空缺議席舉行補選的機會微乎其微。

謝小華強調，五年規劃一定會以民為本為出發點，希望將經濟發展的紅利轉化為市民福祉。民生與經濟發展環環相扣。香港的五年規劃必須對接國家「十五五」規劃的大方向，藉國家發展的「大引擎」帶動香港的「小引擎」。

香港具備安全、國際化等優勢吸納人才

五年規劃中最需要集中發展的，始終是創科同教育，未來的發展藍圖將結合北部都會區及「大學城區」的概念，實行「產學研」一體化，北都和大學城區不單是純粹土地規劃，而是透過破格思維讓不同產業有序及環環相扣發展，結合科技、產業、人才等，例如將創新科技與大學研究結合，重點發展生命健康科技。以及利用香港作為國際金融中心的優勢，吸引資金流投資創科公司，並將相關技術及標準出口至國際市場。

她重申，香港具備安全、包容、國際化及開放的優勢，加上具吸引力的稅制及生活環境，有絕對條件吸引全球頂尖科研人才留港發展。

對於有指五年規劃會令香港失去市場經濟的說法，但她認為，完全是謬誤，認為市民不必擔心，五年規劃只是提供引導性方向，市場經濟仍有很大的發展空間，香港融入和服務國家發展對香港本身亦有很好之處。

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