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美國結束涉港緊急狀態 夏寶龍李家超等39人續受制裁

政情
更新時間：11:18 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:18 2026-07-18 HKT

美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，該行政令將終止，而命令中制裁的內地及香港官員，有9人從制裁名單剔除，其餘39人已被列入另一份制裁名單，包括中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、行政長官李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、維護國家安全委員會執行長劉賜蕙、警方國安處總警司李桂華、前中聯辦主任鄭雁雄及駱惠寧、前行政長官林鄭月娥、前律政司司長鄭若驊等多名現任或前任中港官員。他們在美國的財產將繼續被凍結，以及被禁止進行任何交易。

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美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）只未有延續「國家緊急狀態」，並將當中僅基於上述行政命令而被制裁者，將從現有制裁名單移除，包括律政司長林定國、駐港國家安全公署長董經緯、前警務處處長蕭澤頤、國安委員會秘書長區志光、警務處助理處長（國安）王忠巡、時任警務處助理處長（國安）趙詠蘭、前警務處處長盧偉聰、前中聯辦副主任仇鴻和前中聯辦副主任楊建平。OFAC亦稱，《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按後者受制裁者，已被列入另一張制裁清單。當中涉及39人。

特區政府發言人昨日（17日）表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待。特區政府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

仍被制裁名單：

  1. 全國人大常委會副委員長蔡達峰
  2. 前最高人民檢察院檢察長、前全國人民代表大會常務委員會副委員長曹建明
  3. 政務司司長陳國基
  4. 前中聯辦副主任陳冬
  5. 前全國人大常委會副委員長陳竺
  6. 前律政司司長鄭若驊
  7. 時任警務處國家安全處處長蔡展鵬
  8. 前全國人大常委會副委員長白瑪赤林
  9. 前港澳辦副主任鄧中華
  10. 全國人大常委會副委員長丁仲禮
  11. 全國人大常委會副委員長郝明金
  12. 前中聯辦副主任何靖
  13. 前全國人大常委會副委員長艾力更‧依明巴海
  14. 前全國人大常委會副委員長吉炳軒
  15. 警務處國家安全處副處長簡啟恩
  16. 警務處國家安全處處長江學禮
  17. 前行政長官林鄭月娥
  18. 時任警務處助理處長（國安） 劉賜蕙
  19. 行政長官李家超
  20. 中央駐港維護國家安全公署副署長李江舟
  21. 警方國家安全處總警司李桂華
  22. 前中聯辦副主任盧新寧
  23. 前中聯辦主任駱惠寧
  24. 全國政協副主席沈躍躍
  25. 中央駐港維護國家安全公署副署長孫青野
  26. 前全國人大常委會委員、前港區全國人大代表譚耀宗
  27. 前中聯辦副主任譚鐵牛
  28. 保安局局長鄧炳強
  29. 前政制及內地事務局局長曾國衞
  30. 前全國人大常委會副委員長萬鄂湘
  31. 前全國人大常委會副委員長王晨
  32. 全國人大常委會副委員長王東明
  33. 全國人大常委會副委員長武維華
  34. 中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍
  35. 前中聯辦副主任尹宗華
  36. 前國務院副秘書長尤權
  37. 前全國人大常委會副委員長張春賢
  38. 前港澳辦主任、前中聯辦主任張曉明
  39. 前中聯辦主任鄭雁雄
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