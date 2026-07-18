美國結束涉港緊急狀態 夏寶龍李家超等39人續受制裁

美國未再延續7月14日到期的《香港正常化總統行政令》（第13936號）中的涉港國家緊急狀態，該行政令將終止，而命令中制裁的內地及香港官員，有9人從制裁名單剔除，其餘39人已被列入另一份制裁名單，包括中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、行政長官李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、維護國家安全委員會執行長劉賜蕙、警方國安處總警司李桂華、前中聯辦主任鄭雁雄及駱惠寧、前行政長官林鄭月娥、前律政司司長鄭若驊等多名現任或前任中港官員。他們在美國的財產將繼續被凍結，以及被禁止進行任何交易。

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美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）只未有延續「國家緊急狀態」，並將當中僅基於上述行政命令而被制裁者，將從現有制裁名單移除，包括律政司長林定國、駐港國家安全公署長董經緯、前警務處處長蕭澤頤、國安委員會秘書長區志光、警務處助理處長（國安）王忠巡、時任警務處助理處長（國安）趙詠蘭、前警務處處長盧偉聰、前中聯辦副主任仇鴻和前中聯辦副主任楊建平。OFAC亦稱，《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按後者受制裁者，已被列入另一張制裁清單。當中涉及39人。

特區政府發言人昨日（17日）表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待。特區政府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

仍被制裁名單：