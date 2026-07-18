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新皇崗口岸｜擬參考啟德體育園開幕經驗進行測試 鄧炳強指開通不求快而犧牲舒適度

政情
更新時間：09:54 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:54 2026-07-18 HKT

立法會昨日（17日）三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，保安局局長鄧炳強今日（18日）在電台節目表示，由於不能重用舊口岸，而皇崗新口岸並無後備方案，因此必須確保運作完全暢順後才會開通。他重申當局不會為了追求盡快開通而犧牲市民的舒適度，故現階段無法給出確切的開通日期，但目標是盡快落實。當局擬參考啟德體育園經驗進行開通測試。

鄧炳強表示，7月31日凌晨零時起，港方口岸區將正式成為香港地方。隨後當局將在大樓進行設置工程，並與內地方面針對系統、交通及人流展開各項測試，確保機件與各個環節運作流暢，道路不致擠塞，會盡快開通新口岸。

立法會昨日（17日）三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。資料圖片
立法會昨日（17日）三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。資料圖片
保安局局長鄧炳強。資料圖片
保安局局長鄧炳強。資料圖片
新皇崗口岸。資料圖片
新皇崗口岸。資料圖片
鄧炳強指審議過程均依足立法會程序，絕無馬虎。資料圖片
鄧炳強指審議過程均依足立法會程序，絕無馬虎。資料圖片

 

會參考過往大型基建項目開幕經驗

他續指，測試目的是確保基建無問題，流程和機械暢順，道路不會擠塞，會參考過往大型基建項目開幕，如啟德體育園的經驗。他舉例多年前赤鱲角新機場啟用時較為混亂，強調最重要的是保障市民體驗，避免出現需要市民排隊的情況。而政府仍需處理相關配套的附屬法例，包括規範市民過關以及的士上落客等禁區安排。

對於條例在刊憲4日後即獲得三讀通過，鄧炳強解釋，在獲得國務院批覆後，本港有責任在7月31日前完成本地立法程序。他強調，審議過程均依足立法會程序，條例亦獲得充分討論，審議過程絕無馬虎。他感謝立法會從速處理條例草案，指今次快速通過屬於個別事件，形容立法會議員是「捱義氣」加班加會，以急市民所急的態度，為此項重大民生工程不辭勞苦，從速處理條例草案。

鄧炳強：保安局在宏福苑大火後已進行多項檢視

另外，大埔宏福苑大火獨立委員會昨日已完成最後一日聽證會，鄧炳強透露保安局事後已進行多項檢視，並非單純等待獨立委員會的調查工作，亦明白委員會內對消防處的工作提出了一些批評，局方同意消防的前置工作確實有可以改善的地方。他解釋，以往公務員分工非常細緻，以防火門等防火隱患為例，過往一向由工務部門負責，消防處若在巡查中發現問題，會轉介至相關部門，而局方現時明白相關做法並不足夠，強調防火的總體責任仍應由消防部門承擔。

鄧炳強指出，消防處已落實更改做法，收到投訴後要即時轉介予相關部門後，亦要跟進相關部門的後續處理工作，考慮是否需要採取進一步措施，以減低火警隱患。

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