鄧炳強偷閒逛書展滿載而歸 撐學堂同期嚴師傅詠春大作︱Kelly Onine

香港書展於7月15至21日在會展舉行，保安局局長鄧炳強今日（17日）忙裏偷閒到場掃貨，主題非常廣泛，有武術、飲食，甚至有人氣公仔LABUBU繪本，難怪他說是「滿載而歸」。

鄧炳強於社交平台發文表示，他下班後特意前往書展，其間購買了多本書籍，包括其學堂同期的嚴師傅之詠春著作、介紹本港地道美食與食譜的《港式滋味》，以及熱門角色LABUBU的繪本。他形容自己今次行程「滿載而歸」，並非常敬佩嚴師傅推廣中華武術的堅持。

購學堂同期嚴師傅詠春著作

鄧炳強特別提到，今年除了購買自己喜愛的書籍外，更特意前往選購其學堂同期的嚴師傅的大作《尋橋王·駱耀：尋找詠春的奧秘》，指自己非常敬佩嚴師傅對推廣中華武術的堅持。

搜羅香港情懷書籍及LABUBU繪本

此外，鄧炳強亦在書展中看見不少具備香港情懷的書籍，並購入了兩冊《港式滋味》。他指出，該套書最特別之處在於，除了帶領讀者緬懷地道美食外，還會教授如何在家中自行炮製，非常有意思。

同時，他亦在現場發現LABUBU的繪本。他表示，平時經常看見相關的公仔，其夫人亦有許多收藏，如今發現原來有繪本出版，認為相當值得收藏。鄧炳強形容，今年在書展中滿載而歸，這批新書充實了其書櫃，看來需要花費不少時間慢慢細味。

圖片來源：鄧炳強fb