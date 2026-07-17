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大棋盤即時點評︱7.28首辦「特首與議員對談交流會」 不限議題 政府消息：毋須顧慮直播暢所欲言

政情
更新時間：22:04 2026-07-17 HKT
發佈時間：22:04 2026-07-17 HKT

新一屆立法會上任半年，行政長官李家超早前與立法會主席李慧琼溝通並達成共識，擬於7月28日在立法會前廳或宴會廳，舉辦首次「行政長官與立法會議員對談交流會」，行政署今日（17日）已致函立法會秘書處。特首在信中表示，對談交流會可讓大家在從容環境下，展開「有溫度、有深度」的直接對談，屆時特首會先分享他對「愛國者治港」的實踐體會，之後開放對談。「對談交流會」不設議題限制，可涵蓋國家、香港和國際事務，以至工作心得和經驗分享；內容彈性靈活，期望增進彼此溝通，鞏固政府和立法會的改革夥伴關係，更好發揮雙方互相制衡、互相配合作用，進一步開創「愛國者治港」價值。

閉門場地不設鏡頭

政府消息人士向《星島》透露，今次交流會選定7月28日舉行，時間點經過鋪排，剛好是全體議員7月19日至25日赴京參與國家事務研修考察完結後第3日，議員剛完成內地研修，勢成為當日重點交流內容。

本屆政府強調重視行政立法關係，推出前廳交流會、行政長官互動交流答問會，今次新設的「對談交流會」不設直播，而是採用如前廳交流會的閉門形式。消息人士解釋，閉門場地不設鏡頭、議題不設任何限制，議員毋須顧慮直播形象、用詞尺度，放下束縛暢所欲言，大膽表達意見。政府正就「五年規劃」及《施政報告》，但僅屬其中兩個可討論的議題，當日話題完全交由與會者自由發揮，無硬性規限。

有議員得悉安排後感驚喜，認為交流會舉行時間適逢其時，所見所聞可直接跟特首分享；相較正式會議，交流會更靈活輕鬆，毋須擔心鏡頭前的表現，可開放地建言獻策，亦反映政府重視議員聲音。

李家超上任後，除推出前廳交流會，亦「升級」特首答問會，變為「互動交流答問會」，由單向問答升級為雙向互動模式，並由特首設定宏觀、高層次議題，例如發展新質生產力、深化國際交往合作、加快發展北部都會區等。至於今次新設的「對談交流會」，可說是過往兩種互動模式的「改良升級版」，舉辦地點、交流內容更為自由靈活。

部分議員或未能出席 特首稱理解

全體議員本月中完成北京考察後，部分議員已安排「放暑假」外遊，或到其他地方考察或北上開會，未必能抽身出席今次「對談交流會」。特首信件亦提及，充分理解或有議員因事未能出席，並期待未能到場的議員可留待下一場對談交流會再作交流。

有政界人士指，即使處於休會階段，相信議員亦願意抽空參與交流會，一來議員剛完成北京研修，有大量觀察心得待分享；二來香港正推進五年規劃諮詢、新一份《施政報告》亦進入籌備階段，縱使當日話題無任何約束，此時間窗口仍屬難得的溝通機會。

聶風

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