美不再延續涉港國家緊急狀態 特區政府表肯定 促恢復並加強正常經貿往來

中國商務部網站今日（17日）確認，美國不再延續涉港國家緊急狀態。特區政府發言人表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待。特區政府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

特區政府希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

商務部新聞發言人今日回答記者提問時指，中方注意到有關情況。在中美馬德里經貿磋商中，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾。近期，美方已向中方確認，第13936號行政令中的涉港國家緊急狀態今年到期後不再延續，該行政令將終止。美方有關行動是履行雙方經貿磋商共識的重要一步，中方對此表示讚賞。

發言人強調，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益。美方涉港政策向積極方向調整，也符合國際社會的普遍期待。希望美方恪守有關國際公約和雙方共識，尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

美國總統特朗普特朗普於首屆任期、2020年7月簽署該行政命令，因應香港局勢宣布「國家緊急狀態」，取消多項對港特殊和優惠待遇，其後每年延長。