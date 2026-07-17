特首擬辦「與議員對談交流會」 首場7.28舉行 議題不設限

本屆政府上任後，行政長官李家超為加強與立法會議員溝通，設立前廳交流會，以及行政長官互對交流答問會。行政署今日（17日）致函立法會，指行政長官擬舉行「行政長官與立法會議員對談交流會」，雙方擬定在7月28日在立法會前廳或宴會廳首次舉行。行政長官將先分享他對「愛國者治港」的實踐體會，之後開放對談，議題不設限制，旨在增進彼此了解和溝通，以鞏固政府與立法會的合作關係。

行政長官擬舉行首次「行政長官與立法會議員對談交流會」。

行政長官將先分享他對「愛國者治港」的實踐體會，之後開放對談。

不設議題限制 增進彼此了解

行政署署長今日致函立法會秘書長，指為進一步加強政府與立法會的溝通和互動，行政長官建議舉行「行政長官與立法會議員對談交流會」，讓雙方在從容的環境下，進行有溫度、有深度的直接對談。

首場交流會已獲立法會主席支持，雙方議定於7月28日在立法會前廳或宴會廳舉行。屆時，行政長官將首先分享對「愛國者治港」的實踐體會，隨後開放對談。對談議題不設限制，可涵蓋國家、香港及國際事務，以至工作心得和經驗分享。

由於當日正值立法會休會期，行政署表示，行政長官充分理解部分議員可能因已有事務安排而未能出席，並期待在下次對談交流會再與議員交流。

信中提及，行政長官自上任以來，一直重視行政立法關係，持續透過不同方式增進雙方溝通和互動。過去的互動舉措包括引入「立法會前廳交流會」，以及將單向的行政長官答問會，提升為雙向互動的「行政長官互動交流答問會」。此外，行政長官亦於本屆立法會議員宣誓就職當日，親臨立法會向全體議員致辭祝賀，作出勉勵及期盼；並在現屆立法會第一次大會上發言，積極推動行政立法共建香港。