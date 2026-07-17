「焚書坑儒」喻國安處搜書店？陳穎欣澄清：造謠者用會議相誤導公眾︱Kelly Online

警務處國家安全處日前搜查旺角「留下書舍」和「田園書屋」，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪拘捕5人，並檢走大批有煽動意圖的書籍刊物。近日網傳工聯會立法會議員陳穎欣回應該事件時，以「焚書坑儒為秦朝帶來社會穩定」作比喻，引起熱議。

斥造謠者居心叵測

陳穎欣今日（17日）澄清，自己從未為事件作出該評論，抹黑造謠者使用一張她立法會會議發言的相片，加上「焚書坑儒」及「秦朝」等字句，誤導公眾。她批評造謠者的卑劣行徑居心叵測，絕是不折不扣的「軟對抗」行為，必須予以嚴厲譴責。若有人刻意散布虛假資訊挑動社會情緒，必須作出反駁，以讓公眾了解此些為虛假資訊。

軟對抗惡行並未平息

陳穎欣強調，香港國安法實施至今，本港已止暴制亂，恢復法治穩定，可是「軟對抗」及海外反中亂港惡行並未完全平息，對香港維護國家安全、繁榮穩定仍構成不可低估的風險。面對抹黑和造謠，社會一定要敢於把真相說出來，揭穿假消息、假新聞背後的政治目的，當年對抗黑暴亂港亦然，今天亦然，必須持續保持警覺，明辨是非，做好反駁隊角色，維護國安。