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議員絲巾變袋巾 陳勇「一開六」贈好友 黨友讚環保新穎︱Kelly Online

政情
更新時間：17:33 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:33 2026-07-17 HKT

立法會日前率先向議員售賣新一批領呔及絲巾，據了解紫色是議員專色。今日（17日）在數位男議員身上，卻出現印有「立」字的紫色袋巾，似乎不是官方設計，難道設計出台數日已吸引外界照抄？

內會主席陳振英透露，袋巾是由民建聯陳勇精心設計，將立法會的絲巾一開六，再縫上包邊，送予5位好友。他更大讚設計漂亮，放在西裝口袋剛剛好，且立法會絲巾選料好，上手十分滑溜。

民建聯主席陳克勤亦有幸獲得袋巾。被問到私自裁剪原設計有否不妥時，他表示不認同，指不是每位男士都喜歡用袋巾，若要訂一個批次袋巾相對浪費，這樣的設計既環保又新穎，自己頗喜歡。

目前已知獲得陳勇袋巾的，包括他自己、陳振英、陳克勤及民建聯葉傲冬，另外兩位幸運兒是誰就不得而知。《星島頭條》記者再追問陳勇時，他僅稱感謝。相信要看立法會全員訪京，那幾位議員有使用袋巾才能揭曉答案。

記者、攝影：郭詠欣

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