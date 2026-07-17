新皇崗口岸｜陳曼琪：感謝中央安排港方口岸獲最佳採光位置 讚女廁比例高

立法會今日（17日）審議《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，身兼全國人大代表的立法會議員陳曼琪表示全力支持草案通過，指新皇崗口岸將由單一口岸轉變為多維度立體交通樞紐，標誌著深港兩地深度融合與協同發展取得跨越式的突破。陳曼琪表示，有關安排由中央授權、國務院批覆到特區進行本地立法，整個過程環環相扣，具備堅實的憲政與法律基礎，充分反映在「一國兩制」方針下，中央對香港特區的高度信任。

她又指，重建後的皇崗口岸將實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的全新通關模式，通關能力將較原有口岸大幅提高約四倍。此外，原有的落馬洲管制站拆卸後，將可釋放約二十公頃土地，用於打造新田科技城，為香港的創科發展及北部都會區建設提供極為珍貴的土地資源。

新皇崗口岸。

在口岸設計方面，陳曼琪特別提到，她於今年6月列席全國人大常委會期間了解到，新口岸大樓將最好的採光方向分配予港方口岸，令她深深感受到中央對香港的關愛。

針對口岸的設施配套，陳曼琪表示樂見口岸各層功能分區清晰有序，且具備安全電訊及立體的交通配套，但建議當局應多加留意長者及殘障人士等不同群體的實際出行需要，在口岸內提供充足、清晰的指示標誌以及無障礙輔助設施。

另一方面，陳曼琪特別關注口岸內的公廁數目及男女比例。她得悉港方口岸1至5樓共設有63格男廁，而女廁則高達144格，女廁與男廁的比例優化至超過二比一。她對此設計表示讚賞，並促請政府持續優化相關公廁設施。