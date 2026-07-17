天星小輪申加價｜有議員質疑加幅過高 倡增加遊客票價作平衡

立法會交通事務委員會今早（17日）討論天星小輪申請加價，計劃「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線成人平日票價(上層)擬由5元增至6.5元，星期六、日及公眾假期 (上層)票價則由6.5元增至8.5元，增幅約30%。多名議員對加價表示理解，但亦認為過高，建議考慮增加遊客票價，以取得平衡。

自由黨梁進對天星小輪申請加價表示理解和支持，但認為要有可持續發展，一定要增加非票務收入，關注政府會否拆牆鬆綁，如店鋪比率或開放天台等，讓他們可以做生意才可平衡收支。民建聯鄭泳舜認為，營辦商過去做法比較保守，將來可否會與文體旅局、發展局、商經局有更多的合作，希望運輸署可為營辦商設定一些指標。

方國珊：加價三成對普通市民來說較高

運輸及物流局副秘書長葉海鷹表示，運輸署正努力進行協調碼頭活動的空間，早前更與發展局合作將碼頭的商業活動空間擴大，讓營辦商可辦不同的商業活動，目前營辦商已聘專業機構去幫他們做廣告招商或商業活動。他續稱，運輸署已成立專責小組，統籌不同部門，當渡輪營辦商有非票務收入計劃時，當局可一站式推行。

專業動力方國珊表示，今次加價三成對普通市民來說加幅較高，且月票以市民居多，他們如此「捧場」但要加價，是否可悄悄增加遊客的價格取代。旅遊界江旻憓關注，是否有數據顯示遊客票佔總乘客量多少，如要增加旅客票的價格，會否有計劃與旅遊業界合作，增加旅客票的體驗以平衡票價上升。

天星小輪有限公司總經理周潤宏表示，公司每年都會與旅發局及不IP，推不同的聯乘活動，公司未來會積極與相關的政府部門討論，聯乘更多旅遊盛事。

記者：郭詠欣

相關新聞：

天星小輪申加價三成 成人平日票價擬由$5增至$6.5 「灣仔—尖沙咀」航線推寵物共乘服務