新皇崗口岸｜立法會加開大會審議 李慧琼稱體現「高效優質良性互動」

政府全速推進《皇崗口岸港方口岸區條例草案》立法，本周二（14日）刊憲後，翌日即在立法會首讀及二讀，內務委員會昨日舉行特別會議，直接審議條例草案。立法會今日（17日）11時舉行大會，恢復二讀辯論，預料即日三讀通過。

主席李慧琼表示，認同政府提出的理據，支持盡早完成立法決定加開大會，又稱今次立法工作充分體現行政立法之間高效優質的良性互動，有信心議員定必履職盡責、認真審議、高效高質，完成這項標誌著粵港澳大灣區融合邁向新里程的立法工作。

內會主席陳振英匯報昨日審議條例草案的重點，指昨日4小時會議詳細審議了條例草案，委員就條例草案及6項相關擬議附屬法例的政策事宜，以及法律和草擬事宜，提出近120項意見和問題，當中涵蓋港方口岸區的範圍、皇崗口岸正式盟通前的準備工作及開通時間表、口岸應急模式、交通配套等，內會支持條例草案，以盡快在皇崗口岸落實「一地兩檢」安排。

正式開通日期由粵港兩地政府商定

重建後的皇崗口岸會定位為深港間最重要的24小時客運陸路口岸，實施「一地兩檢」及「合作查驗」，一次放行的嶄新通關模式，整體通關時間將由現時落馬洲皇崗口岸約30分鐘，大幅縮減到約5分鐘，通關流量更會由目前每天約4萬人次增加到20萬人次，而在港鐵北環支線開通後，更可提升至每日約30萬人次，聯檢大樓主體工程建設已基本完成，港深雙方正以同步施工方式，全速推進口岸內部的建設及安裝工程。

國務院於7月8日就啓用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區（港方口岸區）有關事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由2026年7月31日零時起啓用並依照香港特別行政區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。

記者：郭詠欣

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