新皇崗口岸︱立法會三讀通過條例 鄧炳強：正式開通日期會適時公布

政府全速推進《皇崗口岸港方口岸區條例草案》立法，本周二（14日）刊憲後，翌日即在立法會首讀及二讀，內務委員會昨日舉行特別會議，直接審議條例草案。立法會今日（17日）11時舉行大會，恢復二讀辯論。條例草案獲在席議員過半數支持，立法會三讀通過《皇崗口岸港方口岸區條例草案》。

保安局局長鄧炳強表示，口岸早日暢順開通是港深兩地及兩地市民的共同目標，當局會與深方攜手合作，全速推進各項準備工作，在確保口岸各環節準備穩妥就緒後，會敲定正式開通日期，並會適時作出公佈。

主席李慧琼表示，認同政府提出的理據，支持盡早完成立法決定加開大會，又稱今次立法工作充分體現行政立法之間高效優質的良性互動，有信心議員定必履職盡責、認真審議、高效高質，完成這項標誌著粵港澳大灣區融合邁向新里程的立法工作。

內會主席陳振英匯報昨日審議條例草案的重點，指昨日4小時會議詳細審議了條例草案，委員就條例草案及6項相關擬議附屬法例的政策事宜，以及法律和草擬事宜，提出近120項意見和問題，當中涵蓋港方口岸區的範圍、皇崗口岸正式盟通前的準備工作及開通時間表、口岸應急模式、交通配套等，內會支持條例草案，以盡快在皇崗口岸落實「一地兩檢」安排。

范駿華冀善用釋出的落馬洲管制站

選委界范駿華表示，支持政府今次全速推進條例草案的安排，希望口岸可及早開通，為大灣區互聯互通、香港融入及服務國家發展大局寫下新的一頁。他指，重建後的皇崗口岸將是港深間最重要的24小時客運陸路口岸，設計未來通關人流量每日可達30萬人次，無疑是為兩地雙向奔赴帶來莫大的便利，既方便香港市民回內地探親、經商等，亦為內地旅客來港觀光、商務帶來更大彈性。

他指出，新皇崗口岸緊貼河套及北部都會區，當局應將口岸及北都作為更緊密規劃對接，包括要完善新口岸及北部各個發展節點的接駁網絡，令新皇崗口岸成為北部都會區人流進出的重要門戶。他更希望政府善用釋出的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處的土地，配合新田科技城的規劃，分階段發展創科產業，將口岸優勢轉化為產業動能，實現口岸帶動產業，產業支撐城市的良性循環。

選委界陳紹雄表示，「合作查驗、一次放行」固然可提升市民及旅客的通關體驗和效率，但必須確保在推行創新高效協作時，市民的個人私隱能得到最嚴格的把關，當局明確表示兩地市民資料庫絕對不會互通，並在市民明確同意情況下，才會將必要的數據傳送到深圳方，若市民不同意這安排，可繼續使用傳統人工櫃位，他樂見此安排。

新皇崗口岸現況。伍明輝攝

譚鎮國倡上水站安達直達口岸巴士

工聯會吳秋北表示，皇崗口岸重建後將配合「東進東出、西進西出」的跨境交通格局，進一步優化深港資源流動，促進物流、資金流和信息流高效對接，不單是通關模式的創新，更是香港發揮「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢的具體實踐。

新社聯譚鎮國表示，在特區政府全速推進口岸內部建設期間，期望能同時進一步完善交通配套，目前已獲悉口岸啟用初期將有7條巴士路線直達，但其他巴士路線仍須在新田公共運輸交匯處轉車，對市民而言便利程度仍顯不足，建議在錦上路或上水站等大型交通樞紐安排直達口岸的巴士，同時應增設來往機場的巴士路線，以便利南下過境旅客往返香港國際機場。

他亦留意到新皇崗口岸深圳方已搶先布局推動口岸經濟，不少商戶趁口岸即將開通的機遇，率先開業迎接香港遊客，認為香港亦應因地制宜，大力發展口岸經濟，防止本地消費力「有出無入」，更可善用口岸通往公共交通的連廊空間，開設特色商舖，免稅店等，讓遊客在離港前享用港式奶茶、蛋撻等經典港式美食，或選購精美手信，在創造就業之餘，更可在遊客離港前的最後一站，推廣香港地道飲食與文化，說好香港故事。

正式開通日期由粵港兩地政府商定

重建後的皇崗口岸會定位為深港間最重要的24小時客運陸路口岸，實施「一地兩檢」及「合作查驗」，一次放行的嶄新通關模式，整體通關時間將由現時落馬洲皇崗口岸約30分鐘，大幅縮減到約5分鐘，通關流量更會由目前每天約4萬人次增加到20萬人次，而在港鐵北環支線開通後，更可提升至每日約30萬人次，聯檢大樓主體工程建設已基本完成，港深雙方正以同步施工方式，全速推進口岸內部的建設及安裝工程。

國務院於7月8日就啓用皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區（港方口岸區）有關事項作出批覆，確定港方口岸區的具體坐標和面積，並同意港方口岸區由2026年7月31日零時起啓用並依照香港特別行政區法律實施管轄，正式開通日期由粵港兩地政府商定。

記者：郭詠欣

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