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國安處搜旺角兩書店拘5人 鄧炳強：書商有責任確保書籍不危害國安 如食店不會賣毒藥

政情
更新時間：16:18 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:18 2026-07-16 HKT

警方國安處昨日（15日）到旺角搜查兩間書店，包括田園書屋及留下書舍，拘捕5名男女，並檢取一批涉案的具煽動意圖書籍。保安局局長鄧炳強今日（16日）見傳媒時稱，賣書商有責任確保其所售賣的書籍不會危害國家安全，正如食物售賣店不會售賣毒藥，相信書商是有責任去處理。

列禁書名單？ 鄧炳強：針對內容非書名

他指，涉案人士在書店中展示或出售內容包括煽動他人引起對香港特區政府或司法機構或執法部門憎恨的書籍，強調法例已說得很明白，如何具有煽動意圖，展示或出售危害國家安全的書籍是其中一種，重申犯法就是僭越紅線，當局一發現證據就會拘捕及提控。

警員從留下書舍帶走一名女子。
警員從留下書舍帶走一名女子。
便衣警搜查位於旺角的留下書舍。曾志恒攝
便衣警搜查位於旺角的留下書舍。曾志恒攝
探員從留下書舍搬走多個膠箱。
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被問到會否列禁書名單，他強調當局是針對危害國家安全的行為，若有人借書籍內容去煽動他人憎恨政府就是煽動，重申針對的是內容，並不是書名，要杜絕有人將犯法的書改名以逃避列入黑名單，當局絕不會便宜犯罪的人。

記者：郭詠欣

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