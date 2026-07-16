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新皇崗口岸｜遇突發事故指揮權誰屬？ 鄧炳強：由最近一方負責 立會周五加開大會審議

政情
更新時間：15:33 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:33 2026-07-16 HKT

立法會內務委員會今早（16日）召開特別會議，處理《皇崗口岸港方口岸區條例草案》，而由於立法時間緊逼，主席陳振英諮詢各委員會就審議條例的安排。保安事務委員會主席邵家輝指，保安局早於今年3月曾向委員會作解說，大部分議員表示支持，提出由內會立即進行審議。建議獲委員同意，會議即就條例草案展開審議。

吳秋北憂突發事故時 兩地指揮權責任誰屬

工聯會吳秋北關注極端情況下，如發生火警、氣體意外等突發事故時，指揮權誰屬，擔心或會出現界線模糊的情況，或影響日後索賠等安排。他亦關注何時可以真正推動「真無感通關」。

鄧炳強：緊急情況由最近一方負責拯救

保安局局長鄧炳強表示，特區政府與內地相關部門有協議，在口岸何處發生事故就由該方指揮，不會有模糊之處，若一旦出現緊急情況就由最近一方負責拯救。至於「無感通關」，他指正在港珠澳大橋作試行，若日後內地都有「無感通關」，不排除會在皇崗口岸展開。

陳克勤倡仿啟德體育園進行公眾演練

民建聯陳克勤留意到口岸大樓車輛通道基本是單向，萬一過關有問題時，車輛很難有另一條路離開，故在舊口岸區要留有位置作緩衝是非常重要，希望當局特別留意。

他更稱，完成本地立法與正式通關將相隔一段時間，希望政府期間做好壓力測試，問及會否考慮參考啟德體育園開幕前的做法，邀請公眾進行演練。鄧炳強表示，政府必然會進行測試，包括綜合營運、公共交通網絡、應急演練、壓力測試等，形式及時間等細節有待研究。

搬新口岸「無回頭路」鄧：須確保妥當才通關

經民聯黃永威表示，參考深圳灣口岸經驗，當時本地立法及口岸開通相差數個月，關注當通過法例後相關測試所需的時間。鄧炳強表示，由於新口岸啟用後，舊口岸將停止運作，需將所有設備及人員搬往新口岸，形容是沒有走回頭路的情況，必須在通關前準備好器材、人面識別技術，並進行多方面演練，確保不會對市民造成不便。

鄧炳強指，特區政府與深圳當局都希望盡快開通，但先決條件是要做好準備工作，雙方會保持聯繫，在確保口岸安全暢順的條件下，敲定正式開通日期，並適時公布。會議花近4小時完成審議條例，保安局局長鄧炳強將於會後致涵立法會主席，請求於明天（17日）召開大會，恢復二讀審議。

鄧炳強於會後見傳媒時，強調今次是很特別及緊急的情況，必須於本月31日前完成立法，令皇崗口岸港方口岸區可由特區政府管轄，同時當局有依足所有程序立法，只是加快開會、開會的時間長一些，指剛才約4小時的會議中，有超過50次的議員提問，期間已作出充分解說及討論，認為立法會加快審議是「急市民所急」，盡立法會的責任工作。

周五加開大會 恢復二讀條例草案

保安局局長請求立法會主席李慧琼考慮批准於明天（7月17日）加開立法會會議，以恢復《皇崗口岸港方口岸區條例草案》的二讀辯論。李慧琼支持盡早完成皇崗口岸「一地兩檢」的本地立法工作，以期為開通皇崗口岸的各項準備工作得以盡快全面推展，讓皇崗口岸可「早一日得一日」正式開通，為市民提供更高效、便捷的通關服務。立法會主席決定按《議事規則》的規定，在7月17日上午11時加開一次立法會會議，處‍理該《條例草案》餘下的立法程序。立法會主席已指示，該次會議不會處理其他事項。在獲悉立法會主席的決定後，局長已就《條‍例草案》恢復二讀辯論提交預告。‍

記者：郭詠欣

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