夏寶龍出席港澳研究中心北京揭牌 中心宗旨為加強宣傳習近平港澳工作重要論述

中央港澳工作辦公室與中國社會科學院今日（15日）上午在北京舉行「港澳研究中心」揭牌儀式，並於現場發布相關研究成果。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，以及中國社會科學院院長、黨組書記高翔親自出席是次活動，共同見證中心正式成立。

強化「一國兩制」理論支撐

新成立的港澳研究中心，是中央港澳工作辦公室支持中國社會科學院積極發揮國家高端智庫作用、以及綜合研究優勢而組建的重要研究平台。該中心的核心宗旨，在於加強研究、闡釋及宣傳習近平總書記關於港澳工作的重要論述，同時積極構建「一國兩制」的基礎理論與學術話語體系。

此外，中心未來將深入開展港澳高質量發展等重大問題的研究工作，持續講好「一國兩制」的成功實踐故事，促進香港與澳門的長期繁榮穩定，以及支持港澳更好融入和服務國家發展大局，提供堅實的理論支撐、智力及人才支持。

中央港澳工作辦公室與中國社會科學院今日（15日）上午在北京舉行「港澳研究中心」揭牌儀式。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，以及中國社會科學院院長、黨組書記高翔親自出席是次活動，共同見證中心正式成立。

《「一國兩制」學術研討會文集（2025）》新書發布。

兩地官員及專家學者齊聚

揭牌儀式有多名中央及港澳特區官員出席參與。當中包括中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，政務司司長陳國基，以及澳門社會文化司司長柯嵐。

中國社會科學院副院長、黨組副書記彭金輝，與中國社會科學院副院長、黨組成員趙芮亦有出席活動。同時，來自內地及港澳地區的國家高端智庫、各大高校及研究機構等專家學者代表亦齊聚一堂，參與這項學術及理論研究的交流盛事。