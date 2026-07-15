立法會通過地盤全面禁煙 7.17起生效 吸煙者罰$3000 承建商最高可罰$40萬

立法會今日（15日）通過《建築地盤安全修訂規例》，落實地盤全面禁煙，將於7月17日起正式生效。修例後所有建築地盤及大廈維修工程均列為禁煙區。勞工處職業安全主任有權向違規吸煙者發出3,000元定額罰款通知書，承建商若未確保地盤禁煙，最高可被罰款40萬元。

源於宏福苑五級大火 兩項修例周五生效

大埔宏福苑發生五級大火並造成168人死亡，引發社會對地盤工吸煙問題的高度關注。政府向立法會提交了三項關於地盤全面禁煙的法例修訂，其中兩項將以「先訂立、後審議」的程序推行，並於7月17日起正式生效，包括將建築地盤列為禁煙區，以及指明職業安全主任可依法向違例者發出定額罰款通知書。

禁煙範圍涵蓋大廈維修 職安主任獲授權執法

根據《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》，所有建築地盤（包括大廈維修工程地盤）均已被指定為禁止吸煙區。

同時，配合《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》，勞工處職業安全主任獲正式授權，可根據《定額罰款（吸煙罪行）條例》，全面執行所有涉及建築地盤吸煙罪行的執法工作。

違例吸煙罰3000元 承建商及東主面臨重罰

新例實施後，任何人在建築地盤內吸煙即屬違法，職業安全主任可向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3,000元。

此外，地盤承建商亦須承擔管理責任，確保地盤內沒有人吸煙，違規承建商最高可被罰款40萬元。若地盤有人吸煙並構成嚴重火警風險，勞工處將會按相關條例起訴涉事的東主或僱員，東主最高可判處罰款300萬元及監禁6個月；僱員最高可判處罰款15萬元及監禁6個月。