立法會通過撥款46億注資郵政署 議員促盡快轉型 梁美芬提醒：三年後又嚟攞真係唔批

立法會今日（15日）通過從資本投資基金撥款46億元予郵政署營運基金，以支持其未來三年的營運。不過，多名立法會議員要求郵政署必須盡快尋求業務轉型，直言不能再依靠政府注資維持營運。商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，當局將會探討最具效益及創新的營運模式，並盡快提出具體方案。

撥款46億支持三年營運 議員促下不為例

經民聯梁美芬指出，雖然支持是次撥款，但同時必須提醒當局應該「下不為例」。她表示，除非署方能像中文大學醫學院般提交具體建議書，更稱「你唔好下一次，三年之後又嚟攞46億元，真係唔批」。

議員指思維不變等同倒錢下海 局方承諾探討創新模式

九龍西立法會議員梁文廣則認為，在電子通訊主導的社會下，郵差送信「單憑純熟及迅速」已不足夠。梁文廣直言郵政的經營思維若維持不變，不論政府注資多少億元，都只是「倒錢落海」。

丘應樺回應時表示，當局會因應郵政服務需求的轉變，考慮各項因素，探討提供公共郵政服務的最合適方式。丘應樺強調，將會研究如何以更具成本效益、創新和有成效的模式提供服務，並會充分聆聽社會各界的意見，以盡快就香港郵政的未來路向提出務實和具體的方案。