渡輪服務存多項紕漏 帳委會促運輸署加快跨部門協作 推展碼頭改善工程提升形象

立法會政府帳目委員會今日(15日)下午召開記者會，報告有關廚餘管理工作，以及渡輪服務的規管和監察。

九成廚餘被送堆填區 廚餘管理尚有改善空間

早前審計報告發現環保署推行智能廚餘回收桶服務時，採購工作存在漏洞，且部門嚴重低估服務需求，並在廚餘收集服務的質素監管不足。帳委會關注到2024年仍有九成廚餘被送往堆填區，反映環保署在廚餘管理方面尚有改善的空間。

花逾年才延長回收點服務時間 從未檢討「惜食香港運動」

帳委會認為署方的不足之處，包括花了超過一年時間總結經驗，然後才因應市民的需要，延長部分廚餘回收流動點的運作時間；其次，環保署在批出合約前，未有和持份者充分溝通，導致原定在公眾街市放置的45個回收桶，有部分只能設置在公眾街市以外的地點。環保署亦從未檢討推出超過10年的「惜食香港運動」。

帳委會建議環保署日後推行項目時，管理層應該積極主動預判需求，提前梳理，動態去評估成效，並加強署內各級的協作，及時作出調整，以盡快實現零廢堆填的願景。

專營渡輪的平均船齡達63年 船隊整體表現欠佳

至於審計報告揭示運輸署在規管及監察本港渡輪服務方面存在多項紕漏，包括有營辦商旗下8艘專營渡輪的平均船齡高達63 年，由於零件停產及損耗嚴重，且有顯著脫班問題，船隊整體表現欠佳等。

倡運輸署加快跨部門協作 推展碼頭改善工程提升形象

帳委會認為運輸署應與渡輪營辦商進一步探討改善長期財務狀況的可能性，讓服務得以持續發展；又建議運輸署與渡輪營辦商加強溝通，探討更好發揮及善用碼頭的地理優勢，舉辦特色活動，實現最大效益。

帳委會亦建議運輸署及渡輪營辦商研究如何優化碼頭的設施，以及深化跨政策局及部門協作，加快碼頭改善工程的進度，提升形象及吸引更多人流，進一步拓展收入來源。

記者、攝影：郭詠欣