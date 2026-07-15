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極端天氣｜去年錄121宗工傷及1宗死亡個案 當局重申僱主須做風險評估

政情
更新時間：16:12 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:12 2026-07-15 HKT

香港近年面對多次惡劣天氣狀況，對於在户外工作中和上下班途中的僱員安全構成嚴重影響，勞工界林偉江向勞工及福利局局長孫玉菡提出書面質詢，關注僱員在惡劣天氣及極端情況下工作是否受到保障。當局回覆指會繼續透過工作守則及執法措施，保障僱員在惡劣天氣下的工作安全。

林偉江問及僱員每年因惡劣天氣及極端情況在工作期間及在上下班途中受傷和死亡的個案，孫玉菡回覆指，2024年錄25宗受傷個案；2025年個案大幅增至121宗，同年亦錄得一宗死亡個案；2026年首半年則錄5宗受傷個案。局方指個案波動主要受每年極端天氣頻率影響。另外，勞工處勞資關係科自2025年9月開始記錄惡劣天氣引致的僱傭申索個案，截至今年6月暫未有相關申索個案。

當局重申，現行惡劣天氣工作守則已列明僱主須先做風險評估、為留守當值的指定人員提供交通津貼，並會繼續執法監管，保障僱員戶外及通勤安全。
 

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