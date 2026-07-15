立法會新款領呔曝光！李慧琼率先打呔主持會議 議員讚：真抵打｜Kelly online

立法會行管會早前開始研究推出新一批紀念品，當中包括領呔、絲巾及徽章，首批實物已送抵立法會，議員今午（15日）可於宴會廳內購買。新的領呔及絲巾，分為紫色及紅色，並以「立」字會徽構成圖案，而徽章則分為金、銀兩色。立法會主席李慧琼今天更率先戴上紅色領呔主持會議，顏色十分奪目，更引來其他女議員想仿效，紛紛入手領呔備用。據了解，下周議員訪京行程中，已建議佩戴紫色領呔或絲巾。

據了解，紫色領呔是由不同方向的「立」字會徽拼成藝術圖案，且在「立」字中拼有代表無限的數學符號「∞」，寓意團結一心、無限可能；紅色領呔則趨向簡約時尚風，僅以「立」字會徽構成圖案。而金銀的襟針是採用鏤空設計，由黃銅製成，每個盛惠90元。領呔及絲巾都是100％真絲，更是人手製造，分別盛惠130元及230元。

有議員透露行管會提供約8款顏色供選擇，諮詢過議員才作選擇。亦有議員笑稱，這兩個顏色較難襯衫，需要一定的時尚要求，且襟針的針較粗，扣在西裝外套後會留有洞口，需要小心選衣配襯。

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實政圓桌莊豪鋒亦在社交平台發帖，公開這款專為立法會設計的領帶樣貌，更形容這條專為立法會議員設計的領帶，「三隻字講晒，真抵打」。

全體議員首度集體訪京 據聞實施閉環管理

立法會議員將於7月19日至25日啟程前往北京，展開為期七天的國家事務研修考察。這次行程是香港回歸以來，首次有全體立法會議員一同出訪北京，亦是李慧琼出掌立法會後首次帶隊出訪。雖然訪京具體行程尚未公開，但據聞需要「閉環管理」。