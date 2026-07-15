政府無計劃立法禁止青少年使用社交媒體 孫東：對設平台指引持開放態度

近年全球多國相繼立法禁止或限制青少年使用社交媒體，有議員關注政府會否監管青少年使用社交媒體。創新科技及工業局局長孫東表示，政府將繼續密切監察海外在規管青少年使用社交媒體方面的最新做法及實施經驗，並持續檢視香港相關指引及措施，按需要作出調整，以配合香港的實際情況，但目前政府並無計劃就此立法。而對相關社交平台提出指引，以減低不良內容對青少年的影響，他對此持開放態度。

政府暫無意立法規管社交媒體

限制措施須平衡創科生態與實際可行性

他表示，在考慮涉及限制互聯網使用或其內容的措施時，政府必須兼顧多項因素，包括對青少年心理及社交發展的影響、本地創新科技生態及相關產業的影響、社會對言論及資訊自由的期望，以及整體社會的接受程度，尤其是涉及全面禁止或限制的措施，必須考慮實際執行及監管的可行性。

業界逐步引入AI過濾與日常規管

他續稱，按國際經驗顯示，即使制定有關兒童及青少年網絡安全的法例，在實際操作中要達致成效並取得平衡仍具挑戰，例如如何準確核實用戶年齡、跨平台及跨境執法的可行性，以及措施是否會過度限制社交媒體平台進入及擴展香港市場，從而影響本地創新科技及數碼生態的整體發展。他認為這些問題須經深入公眾討論並達成清晰共識，政府才有足夠理據制定更具體的禁止或限制措施。

他指當局注意到部分社交媒體平台已在香港逐步為未成年用戶引入內容過濾功能，利用人工智能技術識別可能未達指定年齡的用戶，限制其接觸某些內容或功能，並提示家長或監護人啟動相關保護設定。

而在互聯網不雅或淫褻內容的規管方面，鑑於網上資訊量龐大且變化迅速，電影、報刊及物品管理辦事處一直與業界合作，共同規管及處理有關網上刊載淫褻或不雅物品的投訴，並主動監察網上平台的內容。

記者：郭詠欣